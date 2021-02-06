Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Atama Kararları ile 11 üniversitenin rektörü değişti. Bu kapsamda Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek oldu.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. HALİL İBRAHİM ZEYBEK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Prof. Dr.Halil İbrahim Zeybek, 1967 senesinde Tokat'ın Turhal ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini aynı ilçede tamamladıktan sonra 1984 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü’nde başladığı lisans öğrenimini 1988 yılında bitirdi. 1988-1994 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli liselerde Coğrafya öğretmenliği yaptı. 1992-1994 yılları arasında OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans öğrenimini tamamladı. Aynı yıl mezun olduğu bölümde Araştırma Görevlisi olarak Akademik Kariyerine "merhaba" dedi. 1994 yılında başladığı Doktora öğrenimini yine aynı enstitüde 1998'de tamamladı. 1998 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak atanan Zeybek, 2005 yılında “Fiziki Coğrafya” alanında Doçent oldu. 2010 yılında OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nde Prof. olarak atandı. Asıl uzmanlık alanı Jeomorfoloji olup, başlıca araştırma konularını Karst Jeomorfolojisi, Kıyı Jeomorfolojisi, Strüktüral Jeomorfoloji, Mağaralar, Göller, Doğal Afetler, Doğal Turistik Çekicilikler oluşturur. 18 Uluslararası, 43 Ulusal yayının dışında 4 kitap ve 9 kitap bölümü olmak üzere 74 bilimsel yayın gerçekleştirmiştir.

Görev yaptığı bölümde Anabilim Dalı, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyelikleri yapan Zeybek, 2016 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanlığını yürüttü.

53 yaşındaki Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, 06 Şubat 2021 Tarihli ve 31387 Sayılı Resmi Gazete'de yer alan Atama Kararları ile Gümüşhane Üniversitesi Rektörü oldu.

AKADEMİK KARİYER VE İDARİ GÖREVLERİ

Fen Edebiyat Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Prof. Dr. 2010- 2021

Fen Edebiyat Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Doç. Dr. 2005–2010

Fen Edebiyat Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yard. Doç. Dr. 2000-2005

Eğitim Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yard. Doç. Dr. 1998-2000

Eğitim Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dr. Arş. Gör. 1998

Eğitim Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arş. Gör. 1994-1998

Tokat Mehmet Akif Ersoy Lisesi Öğretmen 1991-1994

Yozgat Çandır Lisesi Öğretmen 1988-1991