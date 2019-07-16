Gümüşhane’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Gümüşhane'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümü nedeniyle Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şehit kabirlerinin ziyaretiyle başlayan programda gün boyunca Kemaliye Camii'nde mevlit okutuldu, Fatih Parkı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı fotoğraf sergisi açıldı, vatandaşların duygu ve düşüncelerini paylaşabilmeleri için 15 Temmuz Anı Defteri yerleştirildi. Akşam saatlerinde ise kurulan platformdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirdiği program canlı olarak vatandaşlara izlettirildi.

Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası için 55 ilden 859 kişilik kafilenin ellerindeki Türk bayrakları ve sloganlarla iştirak ettiği program canlı yayının bitmesinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Adam gibi yaşayıp adam gibi ölmesini bilen bir milletin evladıyız"

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile ilahilerin okunduğu, şiir ve kahramanlık türkülerinin seslendirildiği programda 15 Temmuz hain darbe girişimini konu alan belgeselin izlettirilmesinin ardından konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, "Allah'a şükürler olsun ki ezelden ebede, adam gibi yaşayıp adam gibi ölmesini bilen bir milletin evladıyız" dedi. Bu milletin hiçbir zaman esaret altına girmediğini ve özgürlüğünü namusu saydığını dile getiren Vali Taşbilek, "Bizim çok büyük kahramanlarımız var. Yunan İzmir'e çıktığında Hasan Tahsin gibi kahramanımız vardı silahını çekti ve şehadet mertebesine erdi. Onun 21. yüzyıldaki kardeşi Ömer Halisdemir hiç çekinmeden hesapsız bir şekilde gereğini yaptı ve şehadet mertebesine ulaştı. Şimdi bize düşen o zor günlerden tecrübe çıkarmak, birliğimizi, beraberliğimizi daha pekiştirmek, birbirimizi hesapsız sevmek, uyanık olmak, akıllı olmak ve milletimizin birliği beraberliği noktasında hareket etmek, devletimizi, milletimizi ekonomik, kültürel ve diğer noktalarda çok iyi seviyelere getirmek için büyük çabalar göstermek durumundayız. Allah bir daha bu millete böyle bir gece nasip etmesin, bizi karanlıklar mahkum etmesin, birlik ve beraberliğimizi daim etsin" diye konuştu.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de konuşmasında geçmişten günümüze birçok kahramanlık gösteren aziz milletin 3 yıl önce 15 Temmuz tarihinde yeni bir kahramanlık destanı yazdığını belirterek, "Millet olarak bütün dünyaya demokrasiyi 15 Temmuz'da yeniden gösterdik. O gece milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu! Bayrağımızı indirtmeyeceğimizi, ezanımızı dindirtmeyeceğimizi bütün dünyaya haykırdık. Tarihte bu aziz millete zincir vurmak isteyenlerin sonu hep hüsran oldu. Milletimiz, hain kalkışmaya teşebbüs eden hain FETÖ terör örgütüne 15 Temmuz gecesi gereken cevabı verirken, ülke olarak bu onurlu mücadelemizin her zaman devam edeceğini göstermiştir. Vatanımıza göz diken iç veya dış şer odakları şunu iyi bilmelidir ki! Bu millet, kendisini esaret altına almak isteyecek hiçbir güce boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Bunun şanlı örneği 15 Temmuz demokrasi ve milli birliğimizin yaşandığı günde yeniden tecelli etmiştir" ifadelerini kullandı.

Bazı vatandaşların gözyaşları içerisinde takip ettiği program kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Gümüşhane'de de 00.13'te tüm camilerden sela okundu.

Kaynak: İHA