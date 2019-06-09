Gümüşhane’de 2.modifiyeli araç buluşması

Gümüşhane'de bu ikincisi düzenlenen modifiyetli araç buluşma etkinliğinde çeşitli illerden gelen 250 modifiyeli araç trafiğe kapalı alanda meraklılarına görsel şov sundu.

Akçakale köyü mevkiinde trafiğe kapalı alanda belirlenen ve gerekli izinleri alınan organizasyonda modifiye araç tutkunlarından oluşan yaklaşık bin kişilik grup 250 aracın gösterisini izledi.

Drift çeken ve bazı yarışmalar yapılan etkinlikte gazetecilere açıklamada bulunan Önder Saltık, Trabzon'dan 40 araç ile geldiklerini belirterek, "Modifiye bizim için bir yaşam tarzıdır. Bizler trafiği kesinlikle aksatmadan devler büyüklerimizin bizlere tahsis ettikleri yerlerde tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte bu etkinliğimizi burada paylaşıyoruz" dedi.

Rize'den yaklaşık 50 araçla geldiklerini kaydeden Ahmet Can Tunç ise 2 aydır bu buluşma için hazırlanıldıklarını dile getirerek, "Eğlence için, tamamen hobidir. Devletimize herhangi bir zararımız yoktur. Bir Pazar günü trafiğe kapalı alanda gerçekleştiriyoruz buluşmamızı. Tüm arkadaşlarımızla basıklık yarışması, gerek drift, lastik yakma gibi etkinlikler düzenliyoruz. Kimseye bir zararımız yoktur. Tamamen emniyetten izin alarak yapılmış bir buluşmadır" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe destek sağlayan Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de kısa bir süre programa katılarak gençlerle sohbet etti, araçlarda incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA