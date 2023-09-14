Gümüşhane’de Eylül ayının ortasında erik ağacı çiçek açtı

Gümüşhane'de yaz ayında meyvesi yenen fakat daha sonra yaprakları dökülen erik ağacı Eylül ayının ortasında yeniden yaprak verdi, çiçek açtı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Gümüşhane’de Eylül ayının ortasında erik ağacı çiçek açtı

Gümüşhane'de yaz ayında meyvesi yenen fakat daha sonra yaprakları dökülen erik ağacı Eylül ayının ortasında yeniden yaprak verdi, çiçek açtı.

Gümüşhane-Trabzon karayolu yakınındaki Katı Atık Aktarma İstasyonunda kurulan kantarın yanında birkaç yıl önce kendiliğinden büyüyen ve boyu 2 metreyi geçen genç erik ağacı mevsimleri şaşırdı.

Bahar ayında yaprak ve çiçek açıp yaz ayında meyve veren erik ağacı, meyveleri toplandıktan sonra kurumaya başladı. Üzerinde az sayıda yaprak kalan ağaçtan tam ümit kesilmişken Eylül ayında yeniden yaprak verip çiçek açtı.

Sıcak geçen yaz mevsiminin ardından Eylül ayının ortasında taze yapraklar verip çiçek açan erik ağacını görenlerinin şaşırdığını belirten Ramazan Gündüz, "Bu ağaç 2,5 senedir burada. Küçükken keseyim dedim ama yeşerdiği için kıyamadım ve kesmedim. Kantarın yanında olduğu için bir dalını araçlara almasın diye kesmiştim. Geçtiğimiz 1-2 hafta içinde bu ağaç yeniden yeşerdi ve çiçek vermeye başladı. Kesecekken vazgeçtim bıraktım" dedi.

Kendiliğinden büyüyen ağacı kantara zarar vermeyince bıraktıklarını ve kendi başına büyüdüğünü aktaran Gündüz, çiçekleri üzerinde görünce çok şaşırdığını belirterek "Çiçek açtığını görünce şok oldum. Bu mevsimde, Eylül ayında yaprak vermesi, çiçeklerini açması beni şaşırttı. Bahar ayında çiçek açmıştı zaten Temmuz'da meyvesini aldıktan sonra kurumaya başlamıştı. Eylül başlarında yeniden yeşillenmeye başladı. Şaşkınlık içindeyiz. Daha önce böyle bir şey görmedim" diye konuştu.

Gümüşhane’de Eylül ayının ortasında erik ağacı çiçek açtı

Gümüşhane’de Eylül ayının ortasında erik ağacı çiçek açtı

Gümüşhane’de Eylül ayının ortasında erik ağacı çiçek açtı

Gümüşhane’de Eylül ayının ortasında erik ağacı çiçek açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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