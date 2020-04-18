Gümüşhane’de karantinada köy kalmadı

Gümüşhane'de Köse ilçesine bağlı Bizgili köyünde koronavirüs riski nedeniyle 14 gün önce alınan karantina tedbiri kararı kaldırıldı.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada Köse ilçesine bağlı Bizgili Köyünde 4 Nisan 2020 tarihinde başlayan karantina tedbirlerinin bugün itibariyle sona erdiği bildirildi.

Köse Kaymakamlığının resmi sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamaya göre ise köyde karantina tedbirleri kapsamında yaşayan tüm vatandaşlar sağlık kontrolünden geçirildi, koronavirüs salgınıyla ilgili herhangi bir belirti ve bulguya rastlanamaması, vatandaşların da herhangi bir şikayeti olmaması nedeniyle karantina uygulaması kaldırıldı.

İstanbul'dan Köse ilçesine bağlı Bizgili Köyüne gelen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından söz konusu vatandaşın temasları nedeniyle enfekte edebileceği insanlar olabileceği düşüncesinden hareketle kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla köyde 4 Nisan tarihinde karantina tedbiri uygulanmaya başlanmıştı.

Karantina tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışlar yasaklanırken, köy içerisinde vatandaşların da evlerinden çıkışları kısıtlanmıştı.

Gümüşhane'de daha önce Şiran ilçesine bağlı Yukarı Kulaca köyünde de karantina tedbiri kararı alınmıştı. Her iki köyde de karantina tedbirlerinin kaldırılmasının ardından Gümüşhane sınırları içerisinde yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını nedeniyle karantina tedbiri uygulanan yerleşim yeri kalmadı.

Kaynak: İHA