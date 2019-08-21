Gümüşhane’de kontrolden çıkan tır bahçeye yuvarlandı: 2 yaralı

Gümüşhane'de çimento hammaddesi taşıyan silobaz tır kontrolden çıkarak 8 metrelik duvardan bahçeye yuvarlandı. Kazada araçta sıkışan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane'den Bayburt istikametine giden Ali Cesur (54) yönetimindeki 61 K 25020 plakalı çimento hammaddesi yüklü silobaz tır Bayburt istikametine ilerlerken Tekke köyü Türkmenler Mahallesi civarında sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 8 metre yüksekliğindeki duvardan İsmail Alkan'a ait bahçeye yuvarlandı. Olayın ardından aracın içerisinde sıkışan sürücü Cesur ve yanında bulunan Tuncer Otgun (51) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından sıkıştıkları yerden çıkarılarak Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA