Gümüşhane’de okullara kar tatili

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışının ardından il genelindeki tüm okullarda Perşembe günü eğitime bir günlük ara verildi.

Gümüşhane Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucunda il merkezi ve ilçelerinde yaşanan aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve beklenen kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında eğitim-öğretime 27 Aralık Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmesinin uygun görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kaynak: İHA