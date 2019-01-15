Gümüşhane’de taşımalı okullar tatil edildi

Gümüşhane Valiliği, kuvvetli kar yağışı nedeniyle il genelinde taşıma yoluyla eğitime erişimi sağlanan öğrencilerin eğitim-öğretimine 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Kurumun web sitesinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, Gümüşhane ve çevresinde bu gece saatlerinden sonra başlayacak kuvvetli kar yağışı nedeni ile herhangi bir olumsuzluğa ve mağduriyete meydan vermemek amacıyla tüm il genelinde taşıma yoluyla eğitime erişimi sağlanan öğrencilerin eğitim-öğretimine 16 Ocak 2019 Çarşamba günü 1 gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA