Cumhurbaşkanı Idriss Deby'nin ölümü ardından Çad'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi!İmat isminin anlamı nedir, İmat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Sağlık için çıktıkları yolda ölümden döndüler! Koronavirüs test sonucunu öğrenmeye giden aile kaza yaptıSeyahat kısıtlaması onları durduramadı: Sezonun ilk Rus turistleri Sinop'ta2 Mayıs Pazar hangi sınav var 2021? 2 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?Köylüler rahat bir nefes aldı, Aksaray’da 3 köydeki 7 hırsızlık olayının faili yakalandıOrtahisar Belediyesi hem esnafa hem vatandaşa Ramazan desteği sağlıyorHavaların ısınmasıyla harekete geçildi, Kara sinek ve haşerelere karşı mücadele başlatıldıAlanya Belediyesi tarafından işçilere mesleki yeterlilik belgesi verildiErik isminin anlamı nedir, Erik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Gümüşhane’de üreticilere fide dağıtımı yapıldı

Gümüşhane’de üreticilere fide dağıtımı yapıldı

"Örtü Altı Sebze Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Gümüşhane'de üreticilere yüzde 50 hibeli 146 bin 700 adet sertifikalı sebze fidesi dağıtıldı.

Gümüşhane’de üreticilere fide dağıtımı yapıldı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan, yüzde 50'si İl Özel İdaresi, yüzde 50'si çiftçi katkılı "Örtü Altı Sebze Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında il genelinde üreticilere 59 bin 400 domates, 22 bin 500 salatalık, 32 bin 400 dolma biber, 32 bin 400 kıl biber olmak üzere toplam 146 bin 700 adet sertifikalı sebze fidesi dağıtımı yapılarak 60 dönüm alanda örtü altı sebze üretimi gerçekleştirilecek.

İl Özel İdaresi destekleriyle yüzde 50 çiftçi katkı paylı olarak uygulanacak projenin toplam bütçesi 200 bin TL olurken proje ile yıllık 2 milyon TL tarımsal hasıla elde edilmesi hedefleniyor.

Konuyla ilgili kurumdan yapılan açıklamada "Proje ile Gümüşhane'de son yıllarda önemli bir artış sağlanan örtü altı üretiminin geliştirilmesine katkı sağlanarak ürün verimliliği ve kalitesinin arttırılması hedeflenmiştir. İşletme büyüklüklerinin çok küçük olduğu ilimizde örtü altı üretimin desteklenerek yaygınlaştırılması amaçlanan projemiz ile üreticilerimize sertifikalı ve hastalıklardan ari fide tedarikinin yanında teknik takibinin de il müdürlüğümüzce yapılarak üreticilerimize teknik destekte sağlanacaktır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çalışmalarımızın yürütülmesinde yardım ve desteklerini bizlerden esirgemeyen Valimiz Sayın Kamuran Taşbilek'e çiftçilerimiz adına şükranlarımızı arz ederiz" denildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Gümüşhane’de üreticilere fide dağıtımı yapıldı

Gümüşhane’de üreticilere fide dağıtımı yapıldı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT