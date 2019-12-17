Gümüşhane’de üst düzey katılımlı Kadına Karşı Şiddetle Mücadele toplantısı yapıldı

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, ailenin temeli olan kadınları hak ettiği değerle buluşturabilme noktasında toplumda farkındalıklar oluşturarak kadına yönelik şiddeti bertaraf edeceklerini söyledi.

Gümüşhane'de Valilik Toplantı Salonunda Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında şehirdeki tüm kurumların en üst yöneticilerinin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı, il ve ilçelerdeki 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olay sayıları, başvuru sayıları, kanun kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için il, ilçe bazında ve Bakanlıklar tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirilerek son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri de yapılarak benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler üzerinde yoğunlaşıldı.

"Burada kadına yönelik şiddet konusunda ne yapıyoruz ve ne yapacağımızı değerlendireceğiz"

Toplantıda konuşan Vali Taşbilek, kadına yönelik şiddette dünya genelinde bir sıkıntı olduğunu belirterek, "Bununla ilgili ülkemizde özellikle 2006 yılından itibaren eylem planları ve strateji belgeleri ile birlikte kadına yönelik şiddet ve kadının statüsünün korunması noktasında çok önemli faaliyetler yürütülüyor. Geçtiğimiz dönem itibariyle de bu çalışmaların bir parçası olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın öncülüğünde yapılan çalışma çerçevesinde İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve Diyanet İşleri Başkanlığımız, Bakanlarımızın ve başkanımız düzeyinde beraber çalışarak hazırladıkları bir protokol söz konusu. Bu protokolle kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadınlarımızın hakkının, hukukunun korunmasına yönelik yapılması gerekenler, kurumsal bazda herkesin alması gereken tedbirler, kurumsal işbirliklerini ne olması gerektiğine yönelik çok özellikli bir çalışma. Bugün bunun illerdeki yansıması olarak tüm kurumların en üst yöneticilerinin katılımıyla ve sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerinin katılımıyla bugün burada kadına yönelik şiddet konusunda ne yapıyoruz ve ne yapacağımızı değerlendireceğiz" dedi.

"Dinen baktığımızda değerlerimizde, millet olarak baktığımızda töremizde bizim için kadın çok kutsaldır"

Kadının ailenin temeli olduğunu belirten Vali Taşbilek, "Kadını ne kadar mübarek kılarsak toplum ve ailede o kadar mübarek olacak. Kadınımızı hak ettiği layık olduğu değerle buluşturabilme noktasında eş olarak, baba olarak sorumluluklarımız var. Kadın toplum olarak en önemli parçamız ve bizim için çok kıymetli. Kadın dediğimiz, anne dediğimiz varlık hangi açıdan bakarsak bakalım bizim için en aziz, en kutsal varlıklardır. Kadına gelen zararı önleme noktasında hakkını hukukunu koruma noktasında, devletimizin bütün kurumları bir ve beraber olarak bu konuyu önceleyeceğiz ve bu sıkıntıdan toplumumuzu temizleyeceğiz. Dinen baktığımızda değerlerimizde, millet olarak baktığımızda töremizde bizim için kadın çok kutsaldır. Kadınlarımızın kılına gelecek, ruhunu incitecek zarar hepimizi incitecektir. Bu toplantıdan çıkaracağımız sonuçla inşallah toplumumuzda değişik farkındalıklar oluşturarak kadına yönelik şiddeti bertaraf edeceğiz" diye konuştu.

Aynı toplantı Cuma günü ilçelerde yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önderliğinde başlatılan çalışma sonucunda İçişleri Bakanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Adalet Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı ve Diyanet İşleri Başkanının ortak imzasıyla yürürlüğe giren 75 maddeden oluşan, 2020-2021 yılları "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" kapsamında 81 ilde eşzamanlı gerçekleştirilen toplantıda Valiliğe verilen görev ve sorumlulukların gecikmeksizin uygulamaya geçirilmesi, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun uygulanmasında etkinliğin, koordinasyonun arttırılması ve yaşanan üzücü olayların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla yapılan toplantının aynısı 20 Aralık cuma tüm ilçelerde Kaymakamların başkanlığında yapılacak.

Toplantıda alınan kararlar

Toplantıda ayrıca şiddet önleme merkezinde polis irtibat görevlisi görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların muhakkak sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili öfke kontrolü gibi önleyici destek hizmetlerinin uygulanması, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı, baro, üniversiteler ve STK'ların da sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmaların planlanması, bu hususların Gümüşhane ve ilçelerinde eylem planı haline getirilmesi gibi bir çok konuda çalışma ve değerlendirme yapılarak ortaya konulan seferberlikte Gümüşhane'nin de üzerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin gerçekleştirmeleri için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıya Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Kelkit Kaymakamı Aziz Onur Aydın, Şiran Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, İl Jandarma Komutanı Abdulkadir Seri, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, İl Müftüsü Osman Ayas, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Numan Orhan, İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, İl Sağlık Müdürü Dr. Engin Pehlivan, Şiddet Önleme Merkezi Müdürü Mehmet Yılmaz ve Konukevleri Müdür Vekili Mutlu Sevindik, Ticaret Odası Başkanı İsmail Akçay ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: İHA