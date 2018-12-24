Gümüşhaneli dağcılar Sarıkamış şehitleri için yürüdü

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporcular, Sarıkamış şehitlerini anmak için Köse ilçesinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

İki haftada bir düzenlenen doğa yürüyüşlerinin bu haftaki durağında sporcular kış aylarında şehrin en soğuk ilçesi olan Köse ilçesinde Sarıkamış Şehitlerini anma yürüyüşü düzenledi.

Gümüşhane il merkezi, Kelkit, Köse ve Kürtün ilçesinden toplam 33 sporcunun katıldığı etkinlikte sporcular 16 kilometrelik parkuru 6 saatte tamamladı. Subaşı köyünden yürüyüşe başlayan sporcular Yurtlar, Humarlı, İbigin burun, hamam deresi istikametinden Köse ilçe merkezinde yapılan saat kulesinde yürüyüşü sonlandırdı.

Çok büyük bir kısmı 20 ile 50 santimetre arasındaki kar üzerinde ve soğuk nedeniyle zaman zaman sporcuların zor anlar yaşadığı yürüyüşte soğuk hava nedeniyle doğada buz bağlayan kuşburnu ve ağaç yapraklarıyla eşsiz manzaranın bol bol fotoğrafını çeken sporcular Köse ilçe merkezinde içtikleri sıcak çayın ardından geri döndü.

Sarıkamış şehitlerini anma vesilesiyle yapılan etkinliğin Köse ilçesi sakinlerinden Muhammet Keleş rehberliğinde gerçekleştirildiğini kaydeden GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, GÜDAK olarak iki haftada bir düzenledikleri yürüyüşleri zaman zaman haftanın önemine atfettiklerini hatırlatarak, "Bu hafta Sarıkamış harekatının 104.yıldönümüydü. Bizde Sarıkamış'ta şehit düşen dedelerimizin anısına yürüyüş düzenlemek istedik. Onlara göre çok daha uygun şartlarda olmamıza rağmen parkurun zorluğu ve etkinliğin maneviyatında onları hatırladık ve andık, rahmet diledik" dedi.

Kaynak: İHA