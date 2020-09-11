Gümüşhane'nin neyi meşhur? Gümüşhane'de ne yenir? Gezilecek yerler

Yemek kültürü ve doğal güzellikleri ile ününe ün katan Gümüşhane, Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alıyor. Son dönemde kış turizminde de yükselişe geçen Gümüşhane'nin gezilecek yerlerine ve yöresel lezzetlerine haberimizde göz gezdiriyoruz.

GÜMÜŞHANE'NİN NEYİ MEŞHUR? GÜMÜŞHANE'DE NE YENİR?

Katıklı Çorba

Gümüşhane’nin en meşhur lezzetlerinden birisi olan Katıklı Çorba, mısır, bulgur yarması, ayran ve başka malzemelerin de bir araya gelmesiyle hazırlanıyor.

Gendirme Pilavı

Aşurelik buğday, kuzu eti, kuru fasülye gibi malzemelerin bir araya gelmesiyle hazırlanan Gendirme Pilavı Gümüşhane'nin en meşhur ana yemeklerinden birisidir.

Kartol Yahnisi

Halk arasında etli patates olarak da anılan bu yemek hem besleyici hem de oldukça besleyici. Yağsız dana kuşbaşının başrolde olduğu bu yahni, Gümüşhane’nin kesinlikle kaçırılmaması gereken lezzetlerinden biri.

GÜMÜŞHANE'DE GEZİLECEK YERLER

Karaca Mağarası

Karaca Mağarası, Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü içerisindedir. Mağrada damlataşı şekilleri, sarkıtlar, dikitler, sütunlar, org desenli duvarlar, mağara çiçekleri, mağara incileri ve traverten basamakları gibi birçok doğa harikasını bir arada görebilirsiniz. Ayrıca Karaca Mağrasının havası astım hastalığı başta olmak üzere birçok solunum hastalığına iyi gelmektedir. Karaca Mağarası, denizden 1550 m yükseklikte, şehir merkezine ise 17 km uzaklıktadır. Karaca Mağarası'nın yöre sakinlerinden Jeoloji Mühendisi Şükrü Eroz tarafından 1983 yılında bulunmuş ve 1996 yıllarında da turizme açılmıştır.Aynı zamanda Karaca Mağarası özellikle solunum hastalıklarına iyi gelmektedir.

Tomara Şelalesi

Tomara Şelalesi, Gümüşhane ili, Şiran ilçesi sınırlarında bulunan şelaledir. Kelkit Çayının kolu olan Tomara Çayının vadisinde yer alır. Adını çevrede yetişen tek yıllık Tomara bitkisinden alır. Şelale eğim dikliğinden düşen normal şelaleler gibi değildir, eğimli bir yüzeyden akışa geçer. Sular yamaçtan gür bir karstik kaynak olarak çıkar. Şelale sularından 35 m genişliğinde, 15 yüksekten akarak Tomara Çayı'na karışır. Şelalenin suları doğu kısmında 18 m, orta kısmında 14 m, batı kesiminde 22 m'den düşmektedir. Şelalenin dev kazanı veya gölü gelişmemiştir. İlçe merkezinin güneyinde Seydibaba köyü yakınlarındadır. Şiran'a uzaklığı 21 km'dir. Ağagüneyi Tepesinin KB, Tomara Deresinin vadisinin GD yamacındadır.

Zigana Geçidi

Zigana Geçidi, Kuzey Anadolu Dağları'nda, Gümüşhane ili sınırları içerisindeki bir geçittir. Rakımı 2032 metredir. Geçit Doğu Karadeniz coğrafi yapısı ile Orta Anadolu yaylaları arasındaki geçiş noktasında bulunur. Orta Anadolu tarafında Harşit Vadisi yer alır. Geçidin Orta Anadolu tarafında Karadeniz tarafına göre köyler daha seyrek bulunur, toplu yerleşimler görülür ve ormanların yoğunluğu azalır. Geçit ise yoğun ormanların arasında bulunur. Zigana Geçidi yılın beş ayı karla kaplıdır. Geçitte bir kayak tesisi de dahil olmak üzere çok sayıda tesis bulunmaktadır.

Limni Gölü Tabiat Parkı