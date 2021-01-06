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Gümüşhanespor 1 - 0 Kocaelispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. hafta maçında Gümüşhanespor, Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gümüşhanespor 1 - 0 Kocaelispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. hafta maçında Gümüşhanespor, Kocaelispor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Gümüşhanespor ve Kocaelispor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  19. hafta maçında Gümüşhanespor sahasında Kocaelispor ile 06.01.2021 13:00'da karşılaştı. Gümüşhane Yenişehir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Gümüşhanespor - Kocaelispor maçı skoru ne oldu?
Gümüşhanespor, Kocaelispor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Gümüşhanespor - Kocaelispor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Gümüşhane Yenişehir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
06.01.2021 13:00

Gümüşhanespor Kocaelispor Maçının Hakemleri
Yakup Bakır(hakem), Soner Akgün(1. Yardımcı Hakem), Kenan Özcan(2. Yardımcı Hakem), Adem Cinek(dördüncü Hakem)

GÜMÜŞHANESPORGümüşhanespor

Gümüşhanespor İlk 11
13. Cengiz Biçer, 7. Tuğay Adamcıl, 8. Sercan Kaya, 9. Hasan Kaşıkara, 5. Muharrem Efe, 22. Burak Demireğen, 23. Raif Gündoğdu, 28. Berkan Yıldırım, 48. Yunus Şimşek, 90. Osman Torun, 95. Kudret Oben Saraçoğlu

Yedekler
34. Soykan Alp Aydın, 4. Özgür Ortaç, 10. Tekin Adar, 11. Musa Sinan Yılmazer, 12. Bahadır Abdulkadir Yağız, 20. Baran Basut, 30. Can Sıkılmaz, 78. Oğuz Eken, 98. İlke Tankul

Teknik Sorumlu
Galip Gündoğdu

KOCAELİSPORKocaelispor

Kocaelispor İlk 11
1. Bayram Olgun, 4. Kemal Can Aydemir, 9. Batuhan Er, 14. Yiğitali Bayrak, 22. Murat Cem Akpınar, 27. Semih Karadeniz, 41. Gökhan Meral, 57. Taha Batuhan Yayıkcı, 77. Benhur Keser, 88. Ramazan Çevik, 89. Mesut Özdemir

Yedekler
17. İsmet Yumakoğulları, 3. Erdinç Karakaş, 5. Onur Öztonga, 11. Cerem Talha Dinçer, 18. Furkan Gedik, 24. Mervan Yusuf Yiğit, 33. Haşim Arda Sarman, 61. Numan Çürüksu, 72. Muhammed Gönülaçar, 99. Bahattin Köse

Teknik Sorumlu
Erhan Altın

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK18153056144842
2Hekimoğlu Trabzon17113336153621
3Sarıyer189812683518
424Erzincanspor17105233173516
5Uşak Spor1896333213312
6Kocaelispor159242014296
7Amed Sportif178362422272
8Ankara Demirspor166552620236
9Kahramanmaraşspor17584212323-2
10Afjet Afyonspor16655192323-4
11Sancaktepe FK156362520215
12Çorum FK155462721196
13Zonguldak Kömürspor18459182817-10
14İnegölspor16358172614-9
15Ergene Velimeşe183510213814-17
16Niğde Anadolu FK17269143012-16
17Hacettepe Spor18231312329-20
18Gümüşhanespor183312194212-23
19Şanlıurfaspor16141115487-33

Fikstür

06.01.2021Uşak Spor2-1Niğde Anadolu FK
06.01.202124Erzincanspor5-3Sancaktepe FK
06.01.2021Zonguldak Kömürspor1-2Afjet Afyonspor
06.01.2021Şanlıurfaspor2-2Ergene Velimeşe
06.01.2021Sarıyer1-1Çorum FK
06.01.2021Kahramanmaraşspor1-0Amed Sportif
06.01.2021Hekimoğlu Trabzon2-0Ankara Demirspor
06.01.2021Hacettepe Spor1-2İnegölspor
06.01.2021Gümüşhanespor1-0Kocaelispor
Onur Çelik
Spor Editörü


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