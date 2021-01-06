Gümüşhanespor 1 - 0 Kocaelispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. hafta maçında Gümüşhanespor, Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. hafta maçında Gümüşhanespor, Kocaelispor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Gümüşhanespor ve Kocaelispor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 19. hafta maçında Gümüşhanespor sahasında Kocaelispor ile 06.01.2021 13:00'da karşılaştı. Gümüşhane Yenişehir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Gümüşhanespor - Kocaelispor maçı skoru ne oldu?
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Gümüşhanespor - Kocaelispor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Gümüşhane Yenişehir
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
06.01.2021 13:00
Gümüşhanespor Kocaelispor Maçının Hakemleri
Yakup Bakır(hakem), Soner Akgün(1. Yardımcı Hakem), Kenan Özcan(2. Yardımcı Hakem), Adem Cinek(dördüncü Hakem)
Gümüşhanespor İlk 11
13. Cengiz Biçer, 7. Tuğay Adamcıl, 8. Sercan Kaya, 9. Hasan Kaşıkara, 5. Muharrem Efe, 22. Burak Demireğen, 23. Raif Gündoğdu, 28. Berkan Yıldırım, 48. Yunus Şimşek, 90. Osman Torun, 95. Kudret Oben Saraçoğlu
Yedekler
34. Soykan Alp Aydın, 4. Özgür Ortaç, 10. Tekin Adar, 11. Musa Sinan Yılmazer, 12. Bahadır Abdulkadir Yağız, 20. Baran Basut, 30. Can Sıkılmaz, 78. Oğuz Eken, 98. İlke Tankul
Teknik Sorumlu
Galip Gündoğdu
Kocaelispor İlk 11
1. Bayram Olgun, 4. Kemal Can Aydemir, 9. Batuhan Er, 14. Yiğitali Bayrak, 22. Murat Cem Akpınar, 27. Semih Karadeniz, 41. Gökhan Meral, 57. Taha Batuhan Yayıkcı, 77. Benhur Keser, 88. Ramazan Çevik, 89. Mesut Özdemir
Yedekler
17. İsmet Yumakoğulları, 3. Erdinç Karakaş, 5. Onur Öztonga, 11. Cerem Talha Dinçer, 18. Furkan Gedik, 24. Mervan Yusuf Yiğit, 33. Haşim Arda Sarman, 61. Numan Çürüksu, 72. Muhammed Gönülaçar, 99. Bahattin Köse
Teknik Sorumlu
Erhan Altın
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|18
|15
|3
|0
|56
|14
|48
|42
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|17
|11
|3
|3
|36
|15
|36
|21
|3
|Sarıyer
|18
|9
|8
|1
|26
|8
|35
|18
|4
|24Erzincanspor
|17
|10
|5
|2
|33
|17
|35
|16
|5
|Uşak Spor
|18
|9
|6
|3
|33
|21
|33
|12
|6
|Kocaelispor
|15
|9
|2
|4
|20
|14
|29
|6
|7
|Amed Sportif
|17
|8
|3
|6
|24
|22
|27
|2
|8
|Ankara Demirspor
|16
|6
|5
|5
|26
|20
|23
|6
|9
|Kahramanmaraşspor
|17
|5
|8
|4
|21
|23
|23
|-2
|10
|Afjet Afyonspor
|16
|6
|5
|5
|19
|23
|23
|-4
|11
|Sancaktepe FK
|15
|6
|3
|6
|25
|20
|21
|5
|12
|Çorum FK
|15
|5
|4
|6
|27
|21
|19
|6
|13
|Zonguldak Kömürspor
|18
|4
|5
|9
|18
|28
|17
|-10
|14
|İnegölspor
|16
|3
|5
|8
|17
|26
|14
|-9
|15
|Ergene Velimeşe
|18
|3
|5
|10
|21
|38
|14
|-17
|16
|Niğde Anadolu FK
|17
|2
|6
|9
|14
|30
|12
|-16
|17
|Hacettepe Spor
|18
|2
|3
|13
|12
|32
|9
|-20
|18
|Gümüşhanespor
|18
|3
|3
|12
|19
|42
|12
|-23
|19
|Şanlıurfaspor
|16
|1
|4
|11
|15
|48
|7
|-33
Fikstür
|06.01.2021
|Uşak Spor
|2-1
|Niğde Anadolu FK
|06.01.2021
|24Erzincanspor
|5-3
|Sancaktepe FK
|06.01.2021
|Zonguldak Kömürspor
|1-2
|Afjet Afyonspor
|06.01.2021
|Şanlıurfaspor
|2-2
|Ergene Velimeşe
|06.01.2021
|Sarıyer
|1-1
|Çorum FK
|06.01.2021
|Kahramanmaraşspor
|1-0
|Amed Sportif
|06.01.2021
|Hekimoğlu Trabzon
|2-0
|Ankara Demirspor
|06.01.2021
|Hacettepe Spor
|1-2
|İnegölspor
|06.01.2021
|Gümüşhanespor
|1-0
|Kocaelispor