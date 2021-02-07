Gümüşhanespor 1 - 0 Niğde Anadolu | Maç özeti ve Sonucu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Gümüşhanespor, Niğde Anadolu ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Gümüşhanespor, Niğde Anadolu ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Gümüşhanespor ve Niğde Anadolu karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 22. hafta maçında Gümüşhanespor sahasında Niğde Anadolu ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Gümüşhane Yenişehir - Gümüşhane stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Gümüşhanespor - Niğde Anadolu maçı skoru ne oldu?
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STADYUM BİLGİSİ
Gümüşhane Yenişehir - Gümüşhane
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.02.2021 13:00
Gümüşhanespor Niğde Anadolu Maçının Hakemleri
Alper Oran(hakem), Hidayet Zeybek(1. Yardımcı Hakem), Kurtuluş Aslan(2. Yardımcı Hakem), Ömer Faruk Turtay(dördüncü Hakem)
Gümüşhanespor İlk 11
13. Cengiz Biçer, 5. Muharrem Efe, 8. Sercan Kaya, 9. Hasan Kaşıkara, 10. Tekin Adar, 11. Musa Sinan Yılmazer, 12. Bahadır Abdulkadir Yağız, 23. Raif Gündoğdu, 28. Berkan Yıldırım, 87. Ömer Alp Kulga, 90. Osman Torun
Yedekler
61. Zeki Ayvaz, 7. Tuğay Adamcıl, 20. Baran Basut, 22. Burak Demireğen, 41. Erdinç Mergen, 48. Yunus Şimşek, 78. Oğuz Eken, 95. Kudret Oben Saraçoğlu, 98. İlke Tankul, 4. Özgür Ortaç
Teknik Sorumlu
İbrahim Tolgay Kerimoğl
Niğde Anadolu İlk 11
12. Ali Emre Yanar, 4. Rıza Efendioğlu, 5. Birhan Vatansever, 8. Metehan Yilmaz, 11. Ali Mert Aydın, 24. Hüseyin Altuğ Taş, 41. Şahan Akyüz, 49. Ferhat Katipoğlu, 51. Fatih Aktay, 66. Yücel Candemir, 82. Polat Abay
Yedekler
57. Emir Bayram Can, 48. Berkin Taşkın, 7. Altar Han Hidayetoğlu, 20. Tolgahan Mulla Çiçek, 27. Mustafa Emirhan Özyaşar, 33. Furkan Şamil Çetin, 46. Aykut Çolakoğlu, 77. Onur Taha Takır
Teknik Sorumlu
Ali Yüksel Can
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|21
|17
|4
|0
|60
|15
|55
|45
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|21
|12
|5
|4
|47
|20
|41
|27
|3
|Kocaelispor
|21
|11
|5
|5
|26
|18
|38
|8
|4
|24Erzincanspor
|20
|10
|7
|3
|34
|19
|37
|15
|5
|Uşak Spor
|21
|10
|7
|4
|37
|27
|37
|10
|6
|Sarıyer
|21
|9
|9
|3
|27
|14
|36
|13
|7
|Ankara Demirspor
|21
|9
|7
|5
|33
|22
|34
|11
|8
|Afjet Afyonspor
|21
|9
|7
|5
|30
|27
|34
|3
|9
|Amed Sportif
|21
|9
|5
|7
|31
|29
|32
|2
|10
|Kahramanmaraşspor
|20
|6
|9
|5
|25
|27
|27
|-2
|11
|Çorum FK
|20
|7
|5
|8
|38
|27
|26
|11
|12
|Zonguldak Kömürspor
|21
|5
|7
|9
|22
|31
|22
|-9
|13
|Sancaktepe FK
|21
|6
|4
|11
|26
|39
|22
|-13
|14
|İnegölspor
|21
|4
|8
|9
|23
|30
|20
|-7
|15
|Ergene Velimeşe
|21
|3
|8
|10
|26
|43
|17
|-17
|16
|Niğde Anadolu FK
|21
|2
|8
|11
|15
|34
|14
|-19
|17
|Hacettepe Spor
|21
|3
|4
|14
|15
|34
|13
|-19
|18
|Gümüşhanespor
|21
|4
|4
|13
|21
|45
|16
|-24
|19
|Şanlıurfaspor
|21
|3
|5
|13
|19
|54
|14
|-35
Fikstür
|07.02.2021
|Şanlıurfaspor
|2-1
|Amed Sportif
|07.02.2021
|Sarıyer
|1-1
|İnegölspor
|07.02.2021
|Zonguldak Kömürspor
|1-1
|Ergene Velimeşe
|07.02.2021
|Uşak Spor
|1-0
|Sancaktepe FK
|07.02.2021
|Hekimoğlu Trabzon
|1-1
|Kahramanmaraşspor
|07.02.2021
|Hacettepe Spor
|0-1
|Ankara Demirspor
|07.02.2021
|Gümüşhanespor
|1-0
|Niğde Anadolu FK
|07.02.2021
|Çorum FK
|0-1
|Kocaelispor
|07.02.2021
|Manisa FK
|1-1
|Afjet Afyonspor