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Gümüşhanespor 1 - 0 Niğde Anadolu | Maç özeti ve Sonucu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Gümüşhanespor, Niğde Anadolu ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gümüşhanespor 1 - 0 Niğde Anadolu | Maç özeti ve Sonucu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Gümüşhanespor, Niğde Anadolu ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Gümüşhanespor ve Niğde Anadolu karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  22. hafta maçında Gümüşhanespor sahasında Niğde Anadolu ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Gümüşhane Yenişehir - Gümüşhane stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Gümüşhanespor - Niğde Anadolu maçı skoru ne oldu?

Gümüşhanespor, Niğde Anadolu Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Gümüşhanespor - Niğde Anadolu Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Gümüşhane Yenişehir - Gümüşhane

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.02.2021 13:00

Gümüşhanespor Niğde Anadolu Maçının Hakemleri
Alper Oran(hakem), Hidayet Zeybek(1. Yardımcı Hakem), Kurtuluş Aslan(2. Yardımcı Hakem), Ömer Faruk Turtay(dördüncü Hakem)

Gümüşhanespor İlk 11
13. Cengiz Biçer, 5. Muharrem Efe, 8. Sercan Kaya, 9. Hasan Kaşıkara, 10. Tekin Adar, 11. Musa Sinan Yılmazer, 12. Bahadır Abdulkadir Yağız, 23. Raif Gündoğdu, 28. Berkan Yıldırım, 87. Ömer Alp Kulga, 90. Osman Torun

Yedekler
61. Zeki Ayvaz, 7. Tuğay Adamcıl, 20. Baran Basut, 22. Burak Demireğen, 41. Erdinç Mergen, 48. Yunus Şimşek, 78. Oğuz Eken, 95. Kudret Oben Saraçoğlu, 98. İlke Tankul, 4. Özgür Ortaç

Teknik Sorumlu
İbrahim Tolgay Kerimoğl

Niğde Anadolu İlk 11
12. Ali Emre Yanar, 4. Rıza Efendioğlu, 5. Birhan Vatansever, 8. Metehan Yilmaz, 11. Ali Mert Aydın, 24. Hüseyin Altuğ Taş, 41. Şahan Akyüz, 49. Ferhat Katipoğlu, 51. Fatih Aktay, 66. Yücel Candemir, 82. Polat Abay

Yedekler
57. Emir Bayram Can, 48. Berkin Taşkın, 7. Altar Han Hidayetoğlu, 20. Tolgahan Mulla Çiçek, 27. Mustafa Emirhan Özyaşar, 33. Furkan Şamil Çetin, 46. Aykut Çolakoğlu, 77. Onur Taha Takır

Teknik Sorumlu
Ali Yüksel Can
 

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK21174060155545
2Hekimoğlu Trabzon21125447204127
3Kocaelispor2111552618388
424Erzincanspor20107334193715
5Uşak Spor21107437273710
6Sarıyer2199327143613
7Ankara Demirspor2197533223411
8Afjet Afyonspor219753027343
9Amed Sportif219573129322
10Kahramanmaraşspor20695252727-2
11Çorum FK2075838272611
12Zonguldak Kömürspor21579223122-9
13Sancaktepe FK216411263922-13
14İnegölspor21489233020-7
15Ergene Velimeşe213810264317-17
16Niğde Anadolu FK212811153414-19
17Hacettepe Spor213414153413-19
18Gümüşhanespor214413214516-24
19Şanlıurfaspor213513195414-35

Fikstür

07.02.2021Şanlıurfaspor2-1Amed Sportif
07.02.2021Sarıyer1-1İnegölspor
07.02.2021Zonguldak Kömürspor1-1Ergene Velimeşe
07.02.2021Uşak Spor1-0Sancaktepe FK
07.02.2021Hekimoğlu Trabzon1-1Kahramanmaraşspor
07.02.2021Hacettepe Spor0-1Ankara Demirspor
07.02.2021Gümüşhanespor1-0Niğde Anadolu FK
07.02.2021Çorum FK0-1Kocaelispor
07.02.2021Manisa FK1-1Afjet Afyonspor
Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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