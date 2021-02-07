Gümüşhanespor 1 - 0 Niğde Anadolu | Maç özeti ve Sonucu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Gümüşhanespor, Niğde Anadolu ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Gümüşhanespor ve Niğde Anadolu karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 22. hafta maçında Gümüşhanespor sahasında Niğde Anadolu ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Gümüşhane Yenişehir - Gümüşhane stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Gümüşhanespor - Niğde Anadolu maçı skoru ne oldu? Gümüşhanespor, Niğde Anadolu Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Gümüşhanespor - Niğde Anadolu Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Gümüşhane Yenişehir - Gümüşhane



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.02.2021 13:00



Gümüşhanespor Niğde Anadolu Maçının Hakemleri

Alper Oran(hakem), Hidayet Zeybek(1. Yardımcı Hakem), Kurtuluş Aslan(2. Yardımcı Hakem), Ömer Faruk Turtay(dördüncü Hakem)

Gümüşhanespor İlk 11

13. Cengiz Biçer, 5. Muharrem Efe, 8. Sercan Kaya, 9. Hasan Kaşıkara, 10. Tekin Adar, 11. Musa Sinan Yılmazer, 12. Bahadır Abdulkadir Yağız, 23. Raif Gündoğdu, 28. Berkan Yıldırım, 87. Ömer Alp Kulga, 90. Osman Torun



Yedekler

61. Zeki Ayvaz, 7. Tuğay Adamcıl, 20. Baran Basut, 22. Burak Demireğen, 41. Erdinç Mergen, 48. Yunus Şimşek, 78. Oğuz Eken, 95. Kudret Oben Saraçoğlu, 98. İlke Tankul, 4. Özgür Ortaç



Teknik Sorumlu

İbrahim Tolgay Kerimoğl

Niğde Anadolu İlk 11

12. Ali Emre Yanar, 4. Rıza Efendioğlu, 5. Birhan Vatansever, 8. Metehan Yilmaz, 11. Ali Mert Aydın, 24. Hüseyin Altuğ Taş, 41. Şahan Akyüz, 49. Ferhat Katipoğlu, 51. Fatih Aktay, 66. Yücel Candemir, 82. Polat Abay



Yedekler

57. Emir Bayram Can, 48. Berkin Taşkın, 7. Altar Han Hidayetoğlu, 20. Tolgahan Mulla Çiçek, 27. Mustafa Emirhan Özyaşar, 33. Furkan Şamil Çetin, 46. Aykut Çolakoğlu, 77. Onur Taha Takır



Teknik Sorumlu

Ali Yüksel Can



Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Manisa FK 21 17 4 0 60 15 55 45 2 Hekimoğlu Trabzon 21 12 5 4 47 20 41 27 3 Kocaelispor 21 11 5 5 26 18 38 8 4 24Erzincanspor 20 10 7 3 34 19 37 15 5 Uşak Spor 21 10 7 4 37 27 37 10 6 Sarıyer 21 9 9 3 27 14 36 13 7 Ankara Demirspor 21 9 7 5 33 22 34 11 8 Afjet Afyonspor 21 9 7 5 30 27 34 3 9 Amed Sportif 21 9 5 7 31 29 32 2 10 Kahramanmaraşspor 20 6 9 5 25 27 27 -2 11 Çorum FK 20 7 5 8 38 27 26 11 12 Zonguldak Kömürspor 21 5 7 9 22 31 22 -9 13 Sancaktepe FK 21 6 4 11 26 39 22 -13 14 İnegölspor 21 4 8 9 23 30 20 -7 15 Ergene Velimeşe 21 3 8 10 26 43 17 -17 16 Niğde Anadolu FK 21 2 8 11 15 34 14 -19 17 Hacettepe Spor 21 3 4 14 15 34 13 -19 18 Gümüşhanespor 21 4 4 13 21 45 16 -24 19 Şanlıurfaspor 21 3 5 13 19 54 14 -35

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