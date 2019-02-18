Gümüşhanespor 1 - 1 Hacettepe Spor / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Gümüşhanespor, Hacettepe Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Gümüşhanespor, Hacettepe Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Gümüşhanespor ve Hacettepe Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 22. hafta maçında Gümüşhanespor sahasında Hacettepe Spor ile 17.02.2019 13:00'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Gümüşhanespor - Hacettepe Spor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
STADYUM BİLGİSİ
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.02.2019 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Gümüşhanespor İlk 11
{home11}
Yedekler
{homeSubstitute}
Teknik Sorumlu
{homeCoach}
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Hacettepe Spor İlk 11
{away11}
Yedekler
{awaySubstitute}
Teknik Sorumlu
{awayCoach}
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Sakaryaspor
|22
|14
|6
|2
|40
|19
|48
|21
|2
|Sarıyer
|22
|14
|6
|2
|39
|20
|48
|19
|3
|Keçiörengücü
|22
|14
|5
|3
|37
|20
|47
|17
|4
|Samsunspor
|22
|14
|4
|4
|34
|18
|46
|16
|5
|Kastamonuspor 1966
|22
|13
|3
|6
|40
|18
|42
|22
|6
|Bodrumspor
|22
|11
|3
|8
|35
|28
|36
|7
|7
|Sancaktepe Belediyespor
|22
|10
|5
|7
|33
|19
|35
|14
|8
|İnegölspor
|22
|10
|5
|7
|28
|24
|35
|4
|9
|Amed Sportif
|22
|10
|4
|8
|29
|21
|34
|8
|10
|Niğde Anadolu FK
|22
|7
|7
|8
|30
|27
|28
|3
|11
|Utaş Uşakspor
|22
|6
|9
|7
|24
|18
|27
|6
|12
|Eyüpspor
|22
|6
|6
|10
|21
|27
|24
|-6
|13
|Gümüşhanespor
|22
|4
|10
|8
|22
|28
|22
|-6
|14
|Hacettepe Spor
|22
|5
|7
|10
|29
|37
|22
|-8
|15
|Ankara Demirspor
|22
|4
|4
|14
|21
|34
|16
|-13
|16
|Bayrampaşa
|22
|2
|8
|12
|11
|29
|14
|-18
|17
|Manisaspor
|22
|3
|2
|17
|20
|61
|11
|-41
|18
|Gaziantepspor
|22
|3
|2
|17
|11
|56
|11
|-45
Fikstür
|16.02.2019
|Eyüpspor
|1-3
|Keçiörengücü
|16.02.2019
|Bodrumspor
|1-1
|Niğde Belediyespor
|16.02.2019
|Ankara Demirspor
|0-1
|Samsunspor
|17.02.2019
|Gaziantepspor
|0-3
|Kastamonuspor 1966
|17.02.2019
|Sakaryaspor
|3-2
|Manisaspor
|17.02.2019
|Sancaktepe Belediyespor
|0-2
|Sarıyer
|17.02.2019
|Amed Sportif
|2-1
|Utaş Uşakspor
|17.02.2019
|İnegölspor
|2-1
|Bayrampaşa
|17.02.2019
|Gümüşhanespor
|1-1
|Sakaryaspor
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.