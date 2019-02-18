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Gümüşhanespor 1 - 1 Hacettepe Spor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Gümüşhanespor, Hacettepe Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Gümüşhanespor 1 - 1 Hacettepe Spor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. hafta maçında Gümüşhanespor, Hacettepe Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Gümüşhanespor ve Hacettepe Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 22. hafta maçında Gümüşhanespor sahasında Hacettepe Spor ile 17.02.2019 13:00'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Gümüşhanespor - Hacettepe Spor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ


MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.02.2019 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ

GÜMÜŞHANESPORGümüşhanespor

Gümüşhanespor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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HACETTEPE SPORHacettepe Spor

Hacettepe Spor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Sakaryaspor22146240194821
2Sarıyer22146239204819
3Keçiörengücü22145337204717
4Samsunspor22144434184616
5Kastamonuspor 196622133640184222
6Bodrumspor2211383528367
7Sancaktepe Belediyespor22105733193514
8İnegölspor2210572824354
9Amed Sportif2210482921348
10Niğde Anadolu FK227783027283
11Utaş Uşakspor226972418276
12Eyüpspor226610212724-6
13Gümüşhanespor224108222822-6
14Hacettepe Spor225710293722-8
15Ankara Demirspor224414213416-13
16Bayrampaşa222812112914-18
17Manisaspor223217206111-41
18Gaziantepspor223217115611-45

Fikstür

16.02.2019Eyüpspor1-3Keçiörengücü
16.02.2019Bodrumspor1-1Niğde Belediyespor
16.02.2019Ankara Demirspor0-1Samsunspor
17.02.2019Gaziantepspor0-3Kastamonuspor 1966
17.02.2019Sakaryaspor3-2Manisaspor
17.02.2019Sancaktepe Belediyespor0-2Sarıyer
17.02.2019Amed Sportif2-1Utaş Uşakspor
17.02.2019İnegölspor2-1Bayrampaşa
17.02.2019Gümüşhanespor1-1Sakaryaspor

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