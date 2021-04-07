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Gümüşhanespor 2 - 1 Hacettepe Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Gümüşhanespor, Hacettepe Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gümüşhanespor 2 - 1 Hacettepe Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Gümüşhanespor, Hacettepe Spor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Gümüşhanespor ve Hacettepe Spor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  32. hafta maçında Gümüşhanespor sahasında Hacettepe Spor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Gümüşhane Yenişehir - Gümüşhane stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Gümüşhanespor - Hacettepe Spor maçı skoru ne oldu?
Gümüşhanespor, Hacettepe Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Gümüşhanespor - Hacettepe Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Gümüşhane Yenişehir - Gümüşhane

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00

Gümüşhanespor Hacettepe Spor Maçının Hakemleri
Selim Özen(hakem), Suat Fidan(1. Yardımcı Hakem), Burak Gültek(2. Yardımcı Hakem), Nabi İzci(dördüncü Hakem)

GÜMÜŞHANESPORGümüşhanespor

Gümüşhanespor İlk 11
61. Zeki Ayvaz, 28. Berkan Yıldırım, 87. Ömer Alp Kulga, 90. Osman Torun, 4. Özgür Ortaç, 7. Tuğay Adamcıl, 10. Tekin Adar, 11. Musa Sinan Yılmazer, 5. Muharrem Efe, 8. Sercan Kaya, 41. Erdinç Mergen

Yedekler
13. Cengiz Biçer, 48. Yunus Şimşek, 78. Oğuz Eken, 88. Emre Kömürcü, 77. Batuhan İhsan Uçan, 6. Osman Can Kömürcü, 95. Kudret Oben Saraçoğlu, 98. İlke Tankul, 20. Baran Basut, 19. Batuhan Aygün

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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HACETTEPE SPORHacettepe Spor

Hacettepe Spor İlk 11
45. Numan Soysal, 44. Ömer Alper Tatlısu, 14. Ali Eren Karadağ, 3. Muhammet Selim Okur, 23. Kaan Yüksel, 7. Hüseyin Eren Bektaş, 10. Furkan Temir, 88. Çayan Poshoroğlu, 19. Sarp Ekinci, 70. Ahmet Arda Tuzcu, 9. Mehmet Can Güngör

Yedekler
82. Ahmet Cevat Varol, 6. Kadir Enes Kıra, 28. Kemal Emirhan Aydın, 92. Yusuf Emre Ataol, 77. Yağız Suat Bolat, 21. Mehmetcan Yıldırım, 18. Baran Başyiğit

Teknik Sorumlu
Adnan Şentürk

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK31238077217756
2Hekimoğlu Trabzon30188468276241
3Kocaelispor30167745265519
4Ankara Demirspor311411648325316
524Erzincanspor301410642265216
6Sarıyer311410743315212
7Amed Sportif31156104640516
8Afjet Afyonspor30131164536509
9Çorum FK30147959334926
10Uşak Spor30138948364712
11Kahramanmaraşspor3071013365231-16
12Zonguldak Kömürspor307914274230-15
13Gümüşhanespor318518346429-30
14İnegölspor3051015324725-15
15Şanlıurfaspor307716356528-30
16Ergene Velimeşe3041214356024-25
17Hacettepe Spor306519234423-21
18Niğde Anadolu FK3041115244823-24
19Sancaktepe FK316520296623-37

Fikstür

07.04.0021Sarıyer0-6Uşak Spor
07.04.0021Niğde Anadolu FK2-1Sancaktepe FK
07.04.0021Manisa FK1-1Şanlıurfaspor
07.04.0021Kocaelispor1-224Erzincanspor
07.04.0021İnegölspor1-2Amed Sportif
07.04.0021Gümüşhanespor2-1Hacettepe Spor
07.04.0021Ergene Velimeşe0-0Ankara Demirspor
07.04.0021Çorum FK2-3Hekimoğlu Trabzon
07.04.0021Afjet Afyonspor4-2Kahramanmaraşspor

KAYNAK; TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 

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