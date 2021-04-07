Gümüşhanespor 2 - 1 Hacettepe Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Gümüşhanespor, Hacettepe Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Gümüşhanespor, Hacettepe Spor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Gümüşhanespor ve Hacettepe Spor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 32. hafta maçında Gümüşhanespor sahasında Hacettepe Spor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Gümüşhane Yenişehir - Gümüşhane stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Gümüşhanespor - Hacettepe Spor maçı skoru ne oldu?
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STADYUM BİLGİSİ
Gümüşhane Yenişehir - Gümüşhane
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00
Gümüşhanespor Hacettepe Spor Maçının Hakemleri
Selim Özen(hakem), Suat Fidan(1. Yardımcı Hakem), Burak Gültek(2. Yardımcı Hakem), Nabi İzci(dördüncü Hakem)
Gümüşhanespor İlk 11
61. Zeki Ayvaz, 28. Berkan Yıldırım, 87. Ömer Alp Kulga, 90. Osman Torun, 4. Özgür Ortaç, 7. Tuğay Adamcıl, 10. Tekin Adar, 11. Musa Sinan Yılmazer, 5. Muharrem Efe, 8. Sercan Kaya, 41. Erdinç Mergen
Yedekler
13. Cengiz Biçer, 48. Yunus Şimşek, 78. Oğuz Eken, 88. Emre Kömürcü, 77. Batuhan İhsan Uçan, 6. Osman Can Kömürcü, 95. Kudret Oben Saraçoğlu, 98. İlke Tankul, 20. Baran Basut, 19. Batuhan Aygün
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Hacettepe Spor İlk 11
45. Numan Soysal, 44. Ömer Alper Tatlısu, 14. Ali Eren Karadağ, 3. Muhammet Selim Okur, 23. Kaan Yüksel, 7. Hüseyin Eren Bektaş, 10. Furkan Temir, 88. Çayan Poshoroğlu, 19. Sarp Ekinci, 70. Ahmet Arda Tuzcu, 9. Mehmet Can Güngör
Yedekler
82. Ahmet Cevat Varol, 6. Kadir Enes Kıra, 28. Kemal Emirhan Aydın, 92. Yusuf Emre Ataol, 77. Yağız Suat Bolat, 21. Mehmetcan Yıldırım, 18. Baran Başyiğit
Teknik Sorumlu
Adnan Şentürk
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|31
|23
|8
|0
|77
|21
|77
|56
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|30
|18
|8
|4
|68
|27
|62
|41
|3
|Kocaelispor
|30
|16
|7
|7
|45
|26
|55
|19
|4
|Ankara Demirspor
|31
|14
|11
|6
|48
|32
|53
|16
|5
|24Erzincanspor
|30
|14
|10
|6
|42
|26
|52
|16
|6
|Sarıyer
|31
|14
|10
|7
|43
|31
|52
|12
|7
|Amed Sportif
|31
|15
|6
|10
|46
|40
|51
|6
|8
|Afjet Afyonspor
|30
|13
|11
|6
|45
|36
|50
|9
|9
|Çorum FK
|30
|14
|7
|9
|59
|33
|49
|26
|10
|Uşak Spor
|30
|13
|8
|9
|48
|36
|47
|12
|11
|Kahramanmaraşspor
|30
|7
|10
|13
|36
|52
|31
|-16
|12
|Zonguldak Kömürspor
|30
|7
|9
|14
|27
|42
|30
|-15
|13
|Gümüşhanespor
|31
|8
|5
|18
|34
|64
|29
|-30
|14
|İnegölspor
|30
|5
|10
|15
|32
|47
|25
|-15
|15
|Şanlıurfaspor
|30
|7
|7
|16
|35
|65
|28
|-30
|16
|Ergene Velimeşe
|30
|4
|12
|14
|35
|60
|24
|-25
|17
|Hacettepe Spor
|30
|6
|5
|19
|23
|44
|23
|-21
|18
|Niğde Anadolu FK
|30
|4
|11
|15
|24
|48
|23
|-24
|19
|Sancaktepe FK
|31
|6
|5
|20
|29
|66
|23
|-37
Fikstür
|07.04.0021
|Sarıyer
|0-6
|Uşak Spor
|07.04.0021
|Niğde Anadolu FK
|2-1
|Sancaktepe FK
|07.04.0021
|Manisa FK
|1-1
|Şanlıurfaspor
|07.04.0021
|Kocaelispor
|1-2
|24Erzincanspor
|07.04.0021
|İnegölspor
|1-2
|Amed Sportif
|07.04.0021
|Gümüşhanespor
|2-1
|Hacettepe Spor
|07.04.0021
|Ergene Velimeşe
|0-0
|Ankara Demirspor
|07.04.0021
|Çorum FK
|2-3
|Hekimoğlu Trabzon
|07.04.0021
|Afjet Afyonspor
|4-2
|Kahramanmaraşspor
KAYNAK; TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU