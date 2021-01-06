Gümüşhanespor-Kocaelispor maçı CANLI İZLE LİNKİ | MİSLİ.COM CANLI YAYIN

Misli.com 2. Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 19. hafta bugün oynanacak karşılaşmalar ile tamamlanacak. Beyaz Grupta Gümüşhanespor ve Kocaelispor arasında oynanacak karşılaşmanın tüm detaylarına da haberimizden ulaşabilirsiniz. Bu ligde Gümüşhanespor toplamda 4 maçtır kaybediyor. Bu ligde Kocaelispor toplamda 5 maçtır kazanıyor.

Gümüşhanespor, 17 maçta 6 puana sahip oldu ve 18. sırada yerini aldı. Kocaelispor ise 14 maçta 29 puan topladı ve 6. sırada bulundu. İşte, Gümüşhanespor-Kocaelispor maçının canlı izleme bilgileri...

CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 19. hafta maçında Gümüşhanespor ile Kocaelispor bugün saat 13.00'de karşılaşacak. Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda oynanacak mücadeleyi, hakem Yakup Bakır yönetecek. Yakup Bakır'ın yardımcılıklarını ise Soner Akgün ve Kenan Özcan üstlenecek.

Karşılaşma, Misli.com IOS ve Android uygulamalarından naklen izlenebilecek. Misli.com'da canlı maç izleme konusuna gitmek için aşağıdaki haberimize tıklayınız.

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