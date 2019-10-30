Gümüşhanespor Samsunspor maçı hangi kanalda | Gümüşhanespor Samsunspor maçı canlı izleme linki

İki takım Gümüşhanespor Samsunspor karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Türkiye Kupası - 1/32 Finaller ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Gümüşhanespor Samsunspor maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Gümüşhanespor Samsunspor maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Gümüşhanespor Samsunspor maçı hangi kanalda

Yılport Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında deplasmanda Gümüşhanespor ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Gümüşhanespor - Yılport Samsunspor mücadelesi 30 Ekim Çarşamba (yarın) saat 13.00'te oynanacak. Karşılaşmayı canlı yayınlayacak yayıncı kuruluşu ise bulunmamakta.

Gümüşhanespor Samsunspor maçı canlı izleme linki

Avrupa Kupaları’na açılan en kısa yol olan Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. Tur heyecanı yarın oynanacak 8 maçla başlıyor. Türkiye’nin Kupası’nda tam 54 takım, bir üst tura yükselmek adına kıyasıya mücadele verecek. Ancak bu ekiplerden yalnızca 27’si adını 5. Tur’a yazdırabilecek. Kupanın 4. tur maçında Gümüşhanespor sahasında Samsunspor'u konuk edecek.