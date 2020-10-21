Misli.com 2. Lig'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor ve Sancaktepe FK, 6. haftada karşılaşıyor. Bu sezon Beyaz Grup'ta yoluna dolu dizgin devam eden İstanbul ekibi Sancaktepe, ligde 11 puanla 2. sırada bulunuyor. Gümüşhanespor ise 5 maç sonunda 5 puanla 11. sırada yer alıyor. İki takımın birbirleriyle oynadığı son maçta Sancaktepe FK 1-0 galip gelmişti. Peki, Gümüşhanespor - Sancaktepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

GÜMÜŞHANESPOR - SANCAKTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye 2.Lig Beyaz Grup'ta 21 Ekim Çarşamba (bugün) saat 14.00'de Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda karşılaşacak olan Gümüşhanespor ve Sancaktepe, galibiyet için sahaya çıkıyor. Karşılaşmayı, Önder Turgay Demirdak yönetecek. Önder Turgay Demirdak'ın yardımcılıklarını Hüseyin Aycan ve Fatih Deveci yapacak.

HANGİ KANALDA? CANLI İZLEME BİLGİLERİ

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. 2. Lig Beyaz Grup'ta 6. hafta oynanacak olan Gümüşhanespor - Sancaktepe maçı da bugün saat 14.00'de Misli.com'dan yayınlanacak.

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com web tv|Misli.com maç izle|Misli.com indir