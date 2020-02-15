Gümüşova OSB, cami inşaatının temeli atıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılacak olan caminin temel atma töreni Vali Dr. Zülkif Dağlı'nın katılımı ile gerçekleştirildi.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde kurulan Organize Sanayi Bölgesi'nde hayırseverler tarafından yapılacak olan Gümüşova OSB Camisinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Vali Dr. Zülkif Dağlı, Gümüşova Kaymakamı Muhammet Fatih Yakınoğlu, Düzce Müftüsü Ünal Baş, İlçe protokolü ve Gümüşova OSB'de fabrikası bulunan fabrikatörler katılım sağladı. Vali Dağlı temel atma töreni öncesinde yaptığı açıklamada, ilçeye kazandırılan OSB'nin bir çok sorunlarını gidermek için çalıştıklarını dile getirirken "İmar planı kapsamında toplum uzunluğu 22 kilometre olan 33 adet yol planlaması bu bölgede yapıldı. İmar planı kapsamındaki yollarda kısmi olarak İl Özel idaremizce yol yapım çalışmaları yapılacak. Bugün hayırsever vatandaşlarımızın destekleri ile Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılacak olan caminin temel atama töreni için buradayız. En yakın süre içerisinde camimiz tamamlanıp hizmete alınacak. Destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

Konuşmaların ardından Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı ve beraberindeki heyet Gümüşova OSB Caminin temel atımını gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA