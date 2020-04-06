Gümüş’ten Biz Bize Yeteriz Türkiye’m Kampanyasına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına, Tüm Sanayici ve İş Adamları (TÜMSİAD) Derneği Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş de destek verdi.

TÜMSİAD Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm Kampanyasına" Malatya İl Başkanlığı ve üyelerimize beraber tam destek veriyoruz ve bağışta bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Çin'in Wuhan kentinden yayılan korona virüs nedeniyle Türkiye'de de devlet yetkilileri tarafından önlemler alındığını belirten Gümüş, " Sağlık çalışanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" diyerek, korona virüs konusunda devletin yetkililerinin yaptığı açıklamalara ve koydukları kurallara uyulmasını önerdi.

Kaynak: İHA