Gümüşün yükselişi sürüyor! Gümüş fiyatları ne kadar oldu?

Son zamanlarda hızlı yükselişiyle dikkatleri üzerine çeken Gümüş yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçlarından biri haline geldi. Yükselişi bir ayda %30’un üzerine çıkan gümüşün güncel rakamları merak konusu olmaya başlamıştı. Güncel gümüş fiyatlarına dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gümüşün gram fiyatı geçtiğimiz günü 5,76 TL’den kapatırken, bugün 6,06’ya yükseldi ve 6 liranın hemen üzerinde işlem görmeye başladı.

Analistler tarafından yapılan gümüş fiyatları yorumlar ve değerlendirmelerine göre gümüş arzı konusunda son dönemde yaşanan problemler; gümüş fiyatları üzerinde etkili olan en önemli etkenlerden biri olarak görülüyor.

GÜMÜŞ HESABI AÇILAN BANKALAR

Türk Ekonomi Bankası

Deniz Bank

Türkiye Finans

Kuveyt Türk

GÜMÜŞÜN KULLANIM ALANLARI

Gümüş genel olarak; fotoğraf endüstrisi, elektronik parçalar, bozuk para üretimi, süs eşyası ve takılar, alaşımlar ve dişçilik endüstrisinde kullanılır. Ayrıca yapay yağmur yağdırmak için yağmur bombası yapımında (gümüş iyodür), ayna sırlarının yapımında, pil yapımında ve bilgisayar röle kontaklarında kullanılmaktadır. Geçmiş zamanda elektriği iyi iletmesinden dolayı ve tel haline kolay getirilebildiği için elektrik teli olarak da kullanıldığı bilinir. Fakat doğada nadir bulunması ve değerli bir element olmasından dolayı artık bu amaçla kullanılmamaktadır.

Gümüş zeolitler, acil durumlarda deniz suyunu tuzdan arındırarak içilebilir su haline getirmek için kullanılabilmektedir.