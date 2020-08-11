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  3. Gümüşün yükselişi sürüyor! Gümüş fiyatları ne kadar oldu?

Gümüşün yükselişi sürüyor! Gümüş fiyatları ne kadar oldu?

Son zamanlarda hızlı yükselişiyle dikkat çeken Gümüş , yatırım olarak çok tercih edilmese de artışa devam ediyor. Gram gümüş fiyatı bugün 6.68 lira seviyesinde hareket ediyor.

Gümüşün yükselişi sürüyor! Gümüş fiyatları ne kadar oldu?

Altın ve dolardan sonra yatırımcıların gözü gümüş fiyatlarındaydı. Gümüş fiyatları neredeyse her gün araştırılmaya devam ediyor.

Emtia piyasasında gümüş fiyatı dün, gramı 6,8839 liradan kapanırken bugün  yine yükselişle güne başladı. Geçtiğimiz ay yatırımcısına %33,1 kar sağlayan gümüşten vazgeçmeyen sayısı oldukça yüksek. 

Gümüşün yükselişi sürüyor! Gümüş fiyatları ne kadar oldu?

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yeni yatırım aracı olarak kullanılan  gümüş fiyatları 11 Ağustos'ta da merak edilmeye başladı. Bugün gümüş fiyatları ne kadar oldu, Kapalıçarşı'da gümüş fiyatları son durum nedir araştırmasını yapan vatandaşlar, Emtia piyasasında neler olacağını merakla takip ediyor. Emtia piyasasında geçen hafta gümüşün gramının kapanış fiyatı 6,8839 lira olmuştu. Gümüş bugün güne yüzde -0,90 düşüşle başladı.

Gram gümüş alış fiyatı bugün güne 6.81 liradan düşey seviyede başladı. Gram gümüş satış fiyatı da güne düşey yönde başlayarak 6.82 lira seviyesinde işlem görüyor.

Gümüşün yükselişi sürüyor! Gümüş fiyatları ne kadar oldu?

GÜMÜŞ HESABI AÇILAN BANKALAR

  • Türk Ekonomi Bankası
  • Deniz Bank
  • Türkiye Finans Kaynak

Gümüşün yükselişi sürüyor! Gümüş fiyatları ne kadar oldu?

Kübra Kaçmaz
Editör


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