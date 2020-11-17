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  3. Gün boyunca haber alınamayan gencin acı sonu! Ailesi sinir krizi geçirdi

Gün boyunca haber alınamayan gencin acı sonu! Ailesi sinir krizi geçirdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tüm gün ailesi tarafından aranan psikolojik rahatsızlığı bulunan 26 yaşındaki Çağrı Yıldız isimli bir genç, sabah bir mezarlıkta silahla kafasından vurulmuş bir şekilde bulundu. Polisin haberi olay yerine gelen baba ve kız kardeş sinir krizi geçirirken gencin cesedi ise morga kaldırıldı.

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17 Kasım 2020 Salı 11:42
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