"Gün geldi virüs tespit etmemize rağmen açıklamadık"

Kayserispor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü, Mustafa Tokgöz, Trabzonspor yenilgisinin ardından yaptığı açıklamalarda gündeme bomba gibi düşmüştü. Tokgöz, Kayserispor'un olağan koronavirüs testlerinde son haftalarda pozitif vakalar ortaya çıkmasına rağmen bildirmediklerini belirtmişti.

Mustafa Tokgöz, Trabzonspor yenilgisinin ardından, "Gün geldi sportif ekibimizde gün geldi idari ekibimizde koronavirüs tespit edildi ancak ligi sabote etmemek, endişe vermemek adına hiçbir şey açıklamadık. Sırf lig oynansın diye." ifadelerini kullanmıştı.

"YANLIŞ ANLAŞILMAYA MAHAL VERMEMEK İÇİNDİ"

Bu değerlendirmelerin ardından oldukça büyük tepki çeken Mustafa Tokgöz, yazılı bir açıklamada bulunarak durumu netliğe kavuşturdu.

Tokgöz, yazılı açıklamasında, pandemi sonrası Süper Lig'in başlaması sonucu Türkiye Futbol Federasyonu sağlık protokolü kapsamında her maç öncesi düzenli Kovid-19 testi yaptırıldığını belirtti. Tokgöz, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Son 4 haftaya girdiğimizde ise bazı takım üyelerimizde Kovid-19 tespit edilmiş olup karantina süreci başlamış ve ilgili kişiler negatif olana kadar izole şekilde beklemişlerdir. Tüm takım 2 kere teste tabi tutulmuş olup sonuçları ise tamamen negatif çıkmıştır. Bunu daha önce paylaşmama sebebimiz, yetkililer, kulüp doktorumuzla çok titiz çalışıp kimseyi riske etmediğimizden emin olmamız, endişe vermek istemediğimiz gibi puan durumumuzdan dolayı yanlış anlaşılmaya mahal vermemek içindi."