Gun Hee Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gun Hee Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gun Hee Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gun Hee Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gun Hee Kim 16 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김건희 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gun Hee Kim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gun Hee Kim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Incheon United futbol takımında oynamaktadır. Incheon United takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gun Hee Kim'nin Incheon United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gun Hee Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gun Hee Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gun Hee Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gun Hee Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Open Cyber Uni.

1 Ocak 2022 yılında Jangan Univ.

1 Ocak 2023 yılında Incheon Utd.

Gun Hee Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gun Hee Kim şuan Incheon United takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Gyeonggi Gwangju Middle School (광주중학교, 2015),Gongneung Middle School (공릉중학교, 2016-2017),Jungkyung High School (중경고등학교, 2018-2020),Open Cyber University of Korea (한국열린사이버대학교, 2021),Jangan University (장안대학교, 2022)

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