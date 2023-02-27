Gun Hee Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gun Hee Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gun Hee Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gun Hee Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gun Hee Lee 17 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이건희 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gun Hee Lee Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gwangju FC futbol takımında oynamaktadır. Gwangju FC takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gun Hee Lee'nin Gwangju FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gun Hee Lee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/shotgunhee_/

Gun Hee Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gun Hee Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gun Hee Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gun Hee Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Gyeongnam Alt.

1 Ocak 2014 yılında Gyeongnam U18

1 Ocak 2016 yılında Boin HighSchool

1 Ocak 2017 yılında Hanyang Univ.

13 Ocak 2020 yılında Seoul E-Land

9 Ocak 2022 yılında Gwangju FC

31 Aralık 2022 yılında Seoul E-Land

4 Ocak 2023 yılında Gwangju FC

Gun Hee Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gun Hee Lee şuan Gwangju FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Changwon Elementary School (창원초등학교, 2010),Masan Jungang Middle School (마산중앙중학교, 2011),Gyeongnam FC U15 (토월중학교, 2012-2013),Gyeongnam FC U18 (진주고등학교, 2014-2015),Boin High School (보인고등학교, 2016),Hanyang University (한양대학교, 2017-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.