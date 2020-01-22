"Gün İzi" fotoğraf sergisi ziyaretçiyle buluşuyor

Aydın Berk Bilgin'in X-İst'te gerçekleşecek olan ilk kişisel sergisi "Gün İzi", 23 Ocak-22 Şubat 2020 tarihleri arasında ziyaretçiyle buluşuyor.

Çalışmalarında zaman kavramını sorgulayan fotoğraf sanatçısı Aydın Berk Bilgin'in X-İst'teki ilk kişisel sergisi "Gün İzi", sanatçının 7 yıldır sürdürdüğü deneysel bir sanat projesinin sonuçlarını izleyiciyle buluşturuyor. Alelade teneke kutulardan kendi ürettiği iğne deliği (pin hole) kameraları kamusal alanlara yerleştiren ve bunları günlük, aylık, yıllık olarak pozlayan Bilgin, ortaya çıkan sonuçlarla peşinde sürüklendiği zaman kavramını görselleştirmeyi amaçlıyor.

İsmini uygulanan tekniğin nihai sonucundan, güneşin geçtiği gün kadar iz bırakmasından alan "Gün İzi", 23 Ocak-22 Şubat tarihleri arasında X-İst'te görülebilir.

Kaynak: İHA