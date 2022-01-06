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Günay Uslu kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli? Hollanda'da ne bakanı olacak?

Günay Uslu isminin Hollanda'da bakan olacağının açıklanması birçok kişide Uslu'yla ilgili olarak merak uyandırdı. Vatandaşlar Günay Uslu hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Peki, Günay Uslu kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli? Hollanda'da ne bakanı olacak? İşte detaylar...

Günay Uslu kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli? Hollanda'da ne bakanı olacak?

Hollanda'da 17 Mart'ta genel seçimler düzenlendi. Seçim sonrasında koalisyon pazarlıkları ise 271 gün sürdü. Nitekim hükümette yer alacak bakanlar netleşti. Yeni hükümette Mark Rutte 4. defa başbakanlığı üstlenecek. Rutte haricinde kabinede 14 kadın ve 14 erkek bakan bulunacak. Bu bakanlar arasındaki 2 kadın üye ise Türkiye kökenli isimler. Günay Uslu ve Dilan Yeşilgöz Zegerius yeni kabinede görev alacaklar. Bu bağlamda, Günay Uslu kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli? Hollanda'da ne bakanı olacak? Detaylar haberimizde...

Günay Uslu kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli? Hollanda'da ne bakanı olacak?

GÜNAY USLU KİMDİR?

50 yaşındaki Günay Uslu 25 Ekim 1972 tarihinde Hollanda’nın Haarlem şehrinde dünyaya gelmiştir.

Amsterdam Üniversitesinde Kültür tarihi üzerine doktora eğitimi almaktadır.

2019 yılından bu yana Amsterdam Eye Filmmuseum Denetleme Kurulu Başkanı olan Uslu, Lahey’deki Mauritshuis müzesi ve Rembrandt Derneğinin danışma kurulu üyesi olmaktadır.

Günay Uslu kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli? Hollanda'da ne bakanı olacak?

Günay Uslu , Afyonkarahisar'a bağlı Emirdağ ilçesi kökenli bir ailenin çocuğu.

Uslu, Turizm şirketi Corendon'un kurucusu Atilay Uslu'nun da kardeşi olmaktadır. Ailesinin şirketinde de geliştirme direktörü olarak görev yapmaktaydı.

Günay Uslu kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli? Hollanda'da ne bakanı olacak?

GÜNAY USLU HOLLANDA'DA NE BAKANI OLACAK?

Avrupa kültür tarihi, mirası ve müzeler konusunda uzman olan Günay Uslu’nun Demokratlar 66 Partisi (D66) adına yeni kurulan hükümette Medya ve Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı olacak.

Ekonomi ve İklim Politikasından Sorumlu Devlet Bakanı Dersimli Kürt siyasetçi Dilan Yeşilgöz-Zegerius ise Özgürlük ve Demokrasi Halk Partisi (VVD) adına yeni kabinede Adalet ve Güvenlik Bakanı oldu.

Günay Uslu kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli? Hollanda'da ne bakanı olacak?

Bu şekilde Hollanda'da yeni kurulan hükümette Türkiye kökenli iki kişi bakanlık koltuğuna oturmuş olacak.

Oğuz Büber
Trend Haberler Editörü
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