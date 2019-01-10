Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, "Esas projeler, uygulamalar şimdi başlıyor. Yeni bir dönem, yeni bir vizyon ve yeni fikirler, fonksiyonla bütünleştirilmiş projeler hayata geçecek" dedi.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Mimarlar Odası Başkanı Prof. Dr. Gülin Beyhan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Mimarlar Odası üyesi olan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getiren Beyhan, "Kendisinin odamıza desteği, mimarlar odası üyemiz oluşu ve kente dair konular, yaklaşan seçim öncesi kentle ilgili hangi konularda birlik ve beraberlik içerisinde çalışabileceğimiz üzerine görüş alışverişi yaptık. İleride yapabileceğimiz, birlikte çalışabileceğimiz konularda bir araya gelmiş bulunmaktayız. Kendisine seçimlerde başarılar diliyorum" dedi.

Günaydın: "Samimiyet olduğu zaman en güzel şeyler ortaya çıkar"

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Türkiye'de yüzde 95 oranında odaların dışlanarak çalışmalar yapıldığını söyledi. Günaydın, "Ben tam tersine dışlamadan, çok önemli olduğunu bildiğim için proje çalışmaları odadan geçerek bize gelir. Bunu bir süzgeç olarak kabul ediyorum. Bizde diğer incelemeleri takip ediyoruz. Bundan sonra da Isparta Belediyesi böyle olacak. Odadaki meslektaşlarımın, mimar arkadaşlarımın yardımlarına bizim her zaman ihtiyacımız olur. Yeni dönem için şehre yeni projeler yaptık, bunları önümüzdeki süreçte odamızın, mimarlarımızın görüşlerine sunacağız, fikirlerini alacağız. Isparta'mıza olağanüstü güzel projeler uygulanacak. Şehrimizde Türk milletiyle bütünleşmiş ileri çağdaş projeleri günümüze getiriyoruz. Ortak fikir ile hareket edeceğiz, görüşlerinizden faydalanmak istiyoruz. Samimiyet olduğu zaman en güzel şeyler ortaya çıkar. Esas projeler, uygulamalar şimdi başlıyor. Yeni bir dönem, yeni bir vizyon ve yeni fikirler fonksiyonla bütünleştirilmiş projeler hayata geçecek. Bizi meslektaşlarım olarak kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum, bundan sonra da güzel günler bizlerle birlikte Isparta'nın olsun dileklerinde bulunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA