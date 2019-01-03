Günaydın: ‘Eski evime ziyarete geldim’

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Demokrat Parti (DP) Isparta İl ve Merkez İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Demokrat Parti (DP) İl Başkanı Selçuk Özkan, Merkez İlçe Başkanı Osman Ersöz ve yönetim kurulu üyelerine nezaket ziyaretinde bulundu. DP teşkilatını ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, "Demokrat Parti hatıralarımızın yaşadığı, devam eden bir partidir" dedi. Günaydın, kendisinin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kurucusu olduğunu hatırlatarak şunları söyledi; "Rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel, Zincirbozan'a gönderildiği zaman Isparta milliyetçiliğinden dolayı MHP kurucusu ve Isparta teşkilatında görev yaparken, o zaman Doğru Yol Partisine geçmiştim ve 18 yıl çalıştım. Rahmetli Süleyman Demirel, Başbakan, Cumhurbaşkanı olunca da eski yuvam olan Milliyetçi Hareket Partisi'ne döndüm ve o günden buyana da Milliyetçi Hareket Partisinde çalışmaya devam ediyorum. Belediye başkanlığı görevimi ifa ediyorum. Şu anda burada bulunmakla bir vefa, bir nostalji yaşıyorum. Eski evime ziyarete geldim. Geçmiş hatıralarımızı ele aldık, vefa için geldim. DP İl Başkanımız, Merkez İlçe Başkanımız ve yöneticileri bizleri misafirperverce, ali cenap bir şekilde karşıladılar, kabul ettiler. DP yönetimine bizleri kabullerinden dolayı gönülden en içten dileklerimle teşekkür ediyorum."

Özkan: "Burası bir baba ocağı"

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden DP İl Başkanı Selçuk Özkan da, DP'nin baba ocağı olduğunu belirtti. Özkan, "Belediye başkanım bizleri ziyaret edeceklerini bildirdiler. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz burası bir baba ocağı. Bizleri unutmadığı için hele kendi diliyle bu ocağın ne olduğunu anlatması memnun etti ve derin bir hisse sevk etti. Bizleri, baba ocağını hatırlayıp böyle nazik kelimelerle anması Isparta için çok büyük bir nimettir. Partilerin gelip geçici olduğunu ancak dostlukların baki olduğunu bir kez daha göstermiştir. Kendilerine bu ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Başarılarının devamını dilerim" görüşlerinde bulundu.

Kaynak: İHA