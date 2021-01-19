Güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL 19 Ocak 2021 Salı? Gram, tam, yarım, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Son dakika haberler: Altın fiyatları haftanın ikinci gününe önceki güne göre düşüşle başladı. Gram altın 440 TL seviyelerinde seyrederken ONS altın ise 1.837 dolardan satılıyor. Peki Güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL 19 Ocak 2021 Salı? İşte altın fiyatlarında son durum...

1 14 19 OCAK 2021 SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Altın fiyatları 19 Ocak Salı gününe önceki güne göre düşüşle başladı. Bu kapsamda son durumu merak edenler fiyatlara ilişkin araştırmalarda bulunuyor. İşte güncel altın fiyatları... 19 OCAK 2021 SALI GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR? 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? Alış: 441,61 TL Satış: 441,71 TL