Güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL 19 Ocak 2021 Salı? Gram, tam, yarım, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar?
Güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL 19 Ocak 2021 Salı? Gram, tam, yarım, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar?
Son dakika haberler: Altın fiyatları haftanın ikinci gününe önceki güne göre düşüşle başladı. Gram altın 440 TL seviyelerinde seyrederken ONS altın ise 1.837 dolardan satılıyor. Peki Güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL 19 Ocak 2021 Salı? İşte altın fiyatlarında son durum...