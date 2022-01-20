Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları | 20 Ocak 2022 Perşembe güncel benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?
Akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından vatandaşlar, benzin ve motorinin güncel fiyatlarını araştırıyorlar. Bu kapsamda 20 Ocak 2022 Perşembe güncel benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı haberimizde. İşte güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...
Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarında yaşanan değişim akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor. Türkiye'de de özellikle araç sahipleri fiyatlardaki değişim nedeniyle güncel benzin, motorin, LPG fiyatlarına internet arama motorlarında araştırıyorlar. Bu kapsamda 20 Ocak 2022 Perşembe güncel benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusunun cevabına haberimizde yer verdik. İşte güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...
20 OCAK 2022 PERŞEMBE GÜNCEL BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Benzinin litre fiyatı Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgilere göre Ankara'da 14,12 TL , İstanbul'da 14,05 TL, İzmir'de ise 14,13 TL'den satılıyor.
EPGİS'ten alınan bilgilere göre ise motorinin litre fiyatı Ankara'da ortalama 14,34 liradan, İstanbul'da 14,27 liradan, İzmir'de 14,34 liradan vatandaşlara satılıyor.
LPG'nin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 9,09 lira, İstanbul'da ortalama 9,05 lira ve İzmir'de ise 8,93 liradan satılıyor.
Öte yandan akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
GÜNCEL BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI
Opet ve Aytemiz'den alınan fiyatlara göre güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekildedir.
Not: Akaryakıt fiyatları istasyonlarda farklılık göstermektedir.
Diğer illerdeki akaryakıt fiyatlarını öğrenmek için tıklayınız.
AYTEMİZ AKARYAKIT FİYATLARI
Fiyatları görmek için tıklayınız
|İl
|Benzin (Aytemiz Optimum Kurş. 95 Oktan) (TL/lt)
|Motorin (Aytemiz Dizel) (TL/lt)
|Motorin (Aytemiz Optimum Dizel) (TL/lt)
|Kalorifer Yakıtı (TL/kg)
|Fuel Oil (TL/kg)
Adana
|14,19
|14,39
|14,42
|11,56
|10,42
Adıyaman
|14,22
|14,42
|14,45
|11,60
|10,45
Afyonkarahisar
|14,20
|14,41
|14,44
|11,56
|10,42
Ağrı
|14,29
|14,49
|14,52
|11,63
|10,48
Amasya
|14,21
|14,42
|14,45
|11,57
|10,42
Ankara
|14,12
|14,34
|14,37
|11,58
|10,45
Antalya
|14,25
|14,45
|14,48
|11,53
|10,39
Artvin
|14,23
|14,44
|14,47
|11,57
|10,44
Aydın
|14,18
|14,39
|14,42
|11,52
|10,38
Balıkesir
|14,20
|14,41
|14,44
|11,53
|10,39
Bilecik
|14,08
|14,29
|14,32
|11,53
|10,39
Bingöl
|14,35
|14,56
|14,59
|11,63
|10,50
Bitlis
|14,38
|14,60
|14,63
|11,64
|10,51
Bolu
|14,08
|14,29
|14,32
|11,53
|10,39
Burdur
|14,26
|14,47
|14,50
|11,55
|10,41
Bursa
|14,07
|14,29
|14,32
|11,56
|10,39
Çanakkale
|14,21
|14,42
|14,45
|11,54
|10,40
Çankırı
|14,13
|14,34
|14,37
|11,57
|10,43
Çorum
|14,21
|14,42
|14,45
|11,55
|10,43
Denizli
|14,18
|14,39
|14,42
|11,54
|10,40
Diyarbakır
|14,33
|14,54
|14,57
|11,61
|10,47
Edirne
|14,11
|14,32
|14,35
|11,54
|10,41
Elazığ
|14,28
|14,45
|14,48
|11,61
|10,47
Erzincan
|14,24
|14,45
|14,48
|11,57
|10,44
Erzurum
|14,26
|14,47
|14,50
|11,58
|10,45
Eskişehir
|14,09
|14,30
|14,33
|11,54
|10,41
Gaziantep
|14,21
|14,41
|14,44
|11,56
|10,42
Giresun
|14,22
|14,42
|14,45
|11,72
|10,64
Gümüşhane
|14,21
|14,42
|14,45
|11,60
|10,42
Hakkari
|14,40
|14,61
|14,64
|11,70
|10,58
Hatay
|14,16
|14,37
|14,40
|11,54
|10,40
Isparta
|14,27
|14,48
|14,51
|11,55
|10,42
Mersin
|14,18
|14,38
|14,41
|11,56
|10,43
İzmir
|14,13
|14,34
|14,37
|11,50
|10,36
Kars
|14,27
|14,48
|14,51
|11,60
|10,47
Kastamonu
|14,20
|14,41
|14,44
|11,57
|10,43
Kayseri
|14,22
|14,42
|14,45
|11,60
|10,47
Kırklareli
|14,06
|14,27
|14,30
|11,54
|10,40
Kırşehir
|14,11
|14,32
|14,35
|11,61
|10,47
Kocaeli
|14,05
|14,25
|14,28
|11,51
|10,37
Konya
|14,23
|14,43
|14,46
|11,60
|10,46
Kütahya
|14,19
|14,40
|14,43
|11,55
|10,41
Malatya
|14,24
|14,44
|14,47
|11,59
|10,46
Manisa
|14,17
|14,38
|14,41
|11,50
|10,37
Kahramanmaraş
|14,20
|14,41
|14,44
|11,55
|10,42
Mardin
|14,35
|14,55
|14,58
|11,61
|10,48
Muğla
|14,19
|14,40
|14,43
|11,54
|10,40
Muş
|14,37
|14,57
|14,60
|11,65
|10,54
Nevşehir
|14,22
|14,42
|14,45
|11,71
|10,46
Niğde
|14,19
|14,40
|14,43
|11,58
|10,45
Ordu
|14,19
|14,40
|14,43
|11,55
|10,42
Rize
|14,21
|14,42
|14,45
|11,54
|10,41
Sakarya
|14,06
|14,27
|14,30
|11,51
|10,38
Samsun
|14,17
|14,37
|14,40
|11,53
|10,40
Siirt
|14,37
|14,57
|14,60
|11,64
|10,51
Sinop
|14,20
|14,41
|14,44
|11,53
|10,40
Sivas
|14,18
|14,39
|14,42
|11,61
|10,47
Tekirdağ
|14,04
|14,25
|14,28
|11,53
|10,39
Tokat
|14,20
|14,41
|14,44
|11,56
|10,44
Trabzon
|14,22
|14,42
|14,45
|11,53
|10,40
Tunceli
|14,25
|14,46
|14,49
|11,63
|10,50
Şanlıurfa
|14,22
|14,43
|14,46
|11,58
|10,45
Uşak
|14,18
|14,39
|14,42
|11,54
|10,40
Van
|14,40
|14,60
|14,63
|11,67
|10,54
Yozgat
|14,14
|14,35
|14,38
|11,57
|10,44
Zonguldak
|14,08
|14,29
|14,32
|11,54
|10,41
Aksaray
|14,21
|14,42
|14,45
|11,59
|10,46
Bayburt
|14,24
|14,45
|14,48
|11,56
|10,43
Karaman
|14,20
|14,41
|14,44
|11,60
|10,47
Kırıkkale
|14,10
|14,30
|14,33
|11,57
|10,44
Batman
|14,33
|14,53
|14,56
|11,63
|10,50
Şırnak
|14,36
|14,57
|14,60
|11,64
|10,51
Bartın
|14,10
|14,31
|14,34
|11,55
|10,42
Ardahan
|14,25
|14,46
|14,49
|11,58
|10,46
Iğdır
|14,27
|14,48
|14,51
|11,63
|10,50
Yalova
|14,06
|14,27
|14,30
|11,52
|10,38
Karabük
|14,09
|14,30
|14,33
|11,55
|10,42
Kilis
|14,20
|14,40
|14,43
|11,55
|10,42
Osmaniye
|14,17
|14,38
|14,41
|11,54
|10,40
Düzce
|14,07
|14,28
|14,31
|11,52
|10,39
OPET AKARYAKIT FİYATLARI
|İlçe
|KDV
|Kurşunsuz Benzin 95
(Ultra Force 95)
|Motorin
(Ultra Force)
|Motorin
(Eco Force)
|Gazyağı
|Fuel Oil
|Yüksek Kükürtlü Fuel Oil
|Kalorifer Yakıtı
|ARNAVUTKÖY
|(KDV'li)
|14.04 TL/LT
|14.28 TL/LT
|14.25 TL/LT
|13.26 TL/LT
|10.6
|8.73
|11.48
|AVCILAR
|(KDV'li)
|14.04 TL/LT
|14.28 TL/LT
|14.25 TL/LT
|13.26 TL/LT
|10.6
|8.73
|11.48
|BAĞCILAR
|(KDV'li)
|14.04 TL/LT
|14.28 TL/LT
|14.25 TL/LT
|13.26 TL/LT
|10.6
|8.73
|11.48
|BAHÇELİEVLER
|(KDV'li)
|14.04 TL/LT
|14.28 TL/LT
|14.25 TL/LT
|13.26 TL/LT
|10.6
|8.73
|11.48
|BAKIRKÖY
|(KDV'li)
|14.04 TL/LT
|14.28 TL/LT
|14.25 TL/LT
|13.26 TL/LT
|10.6
|8.73
|11.48
|BAŞAKŞEHİR
|(KDV'li)
|14.04 TL/LT
|14.28 TL/LT
|14.25 TL/LT
|13.26 TL/LT
|10.6
|8.73
|11.48
|BAYRAMPAŞA
|(KDV'li)
|14.04 TL/LT
|14.28 TL/LT
|14.25 TL/LT
|13.26 TL/LT
|10.6
|8.73
|11.48
|BEŞİKTAŞ
|(KDV'li)
|14.04 TL/LT
|14.28 TL/LT
|14.25 TL/LT
|13.26 TL/LT
|10.6
|8.73
|11.48
|BEYLİKDÜZÜ
|(KDV'li)
|14.04 TL/LT
|14.28 TL/LT
|14.25 TL/LT
|13.26 TL/LT
|10.6
|8.73
|11.48
|BEYOĞLU
|(KDV'li)
|14.04 TL/LT
|14.28 TL/LT
|14.25 TL/LT
|13.26 TL/LT
|10.6
|8.73
|11.48
|BÜYÜKÇEKMECE
|(KDV'li)
|14.04 TL/LT
|14.28 TL/LT
|14.25 TL/LT
|13.26 TL/LT
|10.6
|8.73
|11.48
|ÇATALCA
|(KDV'li)
|14.04 TL/LT
|14.28 TL/LT
|14.25 TL/LT
|13.26 TL/LT
|10.6
|8.73
|11.48
|ESENLER
|(KDV'li)
|14.04 TL/LT
|14.28 TL/LT
|14.25 TL/LT
|13.26 TL/LT
|10.6
|8.73
|11.48
|ESENYURT
|(KDV'li)
|14.04 TL/LT
|14.28 TL/LT
|14.25 TL/LT
|13.26 TL/LT
|10.6
|8.73
|11.48
|EYÜPSULTAN
|(KDV'li)
|14.04 TL/LT
|14.28 TL/LT
|14.25 TL/LT
|13.26 TL/LT
|10.6
|8.73
|11.48
|FATİH
|(KDV'li)
|14.04 TL/LT
|14.28 TL/LT
|14.25 TL/LT
|13.26 TL/LT
|10.6
|8.73
|11.48
|GAZİOSMANPAŞA
|(KDV'li)
|14.04 TL/LT
|14.28 TL/LT
|14.25 TL/LT
|13.26 TL/LT
|10.6
|8.73
|11.48
|GÜNGÖREN
|(KDV'li)
|14.04 TL/LT
|14.28 TL/LT
|14.25 TL/LT
|13.26 TL/LT
|10.6
|8.73
|11.48
|KAĞITHANE
|(KDV'li)
|14.04 TL/LT
|14.28 TL/LT
|14.25 TL/LT
|13.26 TL/LT
|10.6
|8.73
|11.48
|KÜÇÜKÇEKMECE
|(KDV'li)
|14.04 TL/LT
|14.28 TL/LT
|14.25 TL/LT
|13.26 TL/LT
|10.6
|8.73
|11.48
|MERKEZ
|(KDV'li)
|14.04 TL/LT
|14.28 TL/LT
|14.25 TL/LT
|13.26 TL/LT
|10.6
|8.73
|11.48
|SARIYER
|(KDV'li)
|14.04 TL/LT
|14.28 TL/LT
|14.25 TL/LT
|13.26 TL/LT
|10.6
|8.73
|11.48
|SİLİVRİ
|(KDV'li)
|14.04 TL/LT
|14.28 TL/LT
|14.25 TL/LT
|13.26 TL/LT
|10.6
|8.73
|11.48
|SULTANGAZİ
|(KDV'li)
|14.04 TL/LT
|14.28 TL/LT
|14.25 TL/LT
|13.26 TL/LT
|10.6
|8.73
|11.48
|ŞİŞLİ
|(KDV'li)
|14.04 TL/LT
|14.28 TL/LT
|14.25 TL/LT
|13.26 TL/LT
|10.6
|8.73
|11.48
|ZEYTİNBURNU
|(KDV'li)
|14.04 TL/LT
|14.28 TL/LT
|14.25 TL/LT
|13.26 TL/LT
|10.6
|8.73
|11.48
|İlçe
|KDV
|Kurşunsuz Benzin 95
(Ultra Force 95)
|Motorin
(Ultra Force)
|Motorin
(Eco Force)
|Gazyağı
|Fuel Oil
|Yüksek Kükürtlü Fuel Oil
|Kalorifer Yakıtı
|ADALAR
|(KDV'li)
|14.05 TL/LT
|14.3 TL/LT
|14.27 TL/LT
|13.26 TL/LT
|10.3
|8.73
|11.48
|ANADOLU_Y_MERKEZ
|(KDV'li)
|14.05 TL/LT
|14.3 TL/LT
|14.27 TL/LT
|13.26 TL/LT
|10.3
|8.73
|11.48
|ATAŞEHİR
|(KDV'li)
|14.05 TL/LT
|14.3 TL/LT
|14.27 TL/LT
|13.26 TL/LT
|10.3
|8.73
|11.48
|BEYKOZ
|(KDV'li)
|14.05 TL/LT
|14.3 TL/LT
|14.27 TL/LT
|13.26 TL/LT
|10.3
|8.73
|11.48
|ÇEKMEKÖY
|(KDV'li)
|14.05 TL/LT
|14.3 TL/LT
|14.27 TL/LT
|13.26 TL/LT
|10.3
|8.73
|11.48
|KADIKÖY
|(KDV'li)
|14.05 TL/LT
|14.3 TL/LT
|14.27 TL/LT
|13.26 TL/LT
|10.3
|8.73
|11.48
|KARTAL
|(KDV'li)
|14.05 TL/LT
|14.3 TL/LT
|14.27 TL/LT
|13.26 TL/LT
|10.3
|8.73
|11.48
|MALTEPE
|(KDV'li)
|14.05 TL/LT
|14.3 TL/LT
|14.27 TL/LT
|13.26 TL/LT
|10.3
|8.73
|11.48
|PENDİK
|(KDV'li)
|14.05 TL/LT
|14.3 TL/LT
|14.27 TL/LT
|13.26 TL/LT
|10.3
|8.73
|11.48
|SANCAKTEPE
|(KDV'li)
|14.05 TL/LT
|14.3 TL/LT
|14.27 TL/LT
|13.26 TL/LT
|10.3
|8.73
|11.48
|SULTANBEYLİ
|(KDV'li)
|14.05 TL/LT
|14.3 TL/LT
|14.27 TL/LT
|13.26 TL/LT
|10.3
|8.73
|11.48
|ŞİLE
|(KDV'li)
|14.05 TL/LT
|14.3 TL/LT
|14.27 TL/LT
|13.26 TL/LT
|10.3
|8.73
|11.48
|TUZLA
|(KDV'li)
|14.05 TL/LT
|14.3 TL/LT
|14.27 TL/LT
|13.26 TL/LT
|10.3
|8.73
|11.48
|ÜMRANİYE
|(KDV'li)
|14.05 TL/LT
|14.3 TL/LT
|14.27 TL/LT
|13.26 TL/LT
|10.3
|8.73
|11.48
|ÜSKÜDAR
|(KDV'li)
|14.05 TL/LT
|14.3 TL/LT
|14.27 TL/LT
|13.26 TL/LT
|10.3
|8.73
11.48