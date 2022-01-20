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Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları | 20 Ocak 2022 Perşembe güncel benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından vatandaşlar, benzin ve motorinin güncel fiyatlarını araştırıyorlar. Bu kapsamda 20 Ocak 2022 Perşembe güncel benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı haberimizde. İşte güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...

Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları | 20 Ocak 2022 Perşembe güncel benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?

Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarında yaşanan değişim akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor. Türkiye'de de özellikle araç sahipleri fiyatlardaki değişim nedeniyle güncel benzin, motorin, LPG fiyatlarına internet arama motorlarında araştırıyorlar. Bu kapsamda 20 Ocak 2022 Perşembe güncel benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusunun cevabına haberimizde yer verdik. İşte güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...

Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları | 20 Ocak 2022 Perşembe güncel benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?

20 OCAK 2022 PERŞEMBE GÜNCEL BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Benzinin litre fiyatı Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgilere göre Ankara'da 14,12 TL , İstanbul'da  14,05 TL, İzmir'de ise 14,13 TL'den satılıyor. 

EPGİS'ten alınan bilgilere göre ise motorinin litre fiyatı  Ankara'da ortalama 14,34 liradan, İstanbul'da 14,27 liradan, İzmir'de 14,34 liradan vatandaşlara satılıyor. 

Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları | 20 Ocak 2022 Perşembe güncel benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?

LPG'nin litre fiyatı  ise Ankara'da ortalama 9,09 lira,  İstanbul'da ortalama 9,05 lira ve İzmir'de ise 8,93 liradan satılıyor.

Öte yandan akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları | 20 Ocak 2022 Perşembe güncel benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?

GÜNCEL BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI 

Opet ve Aytemiz'den alınan fiyatlara göre güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekildedir.

Not: Akaryakıt fiyatları istasyonlarda farklılık göstermektedir.  

Diğer illerdeki akaryakıt fiyatlarını öğrenmek için tıklayınız. 

AYTEMİZ AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyatları görmek için tıklayınız

İlBenzin (Aytemiz Optimum Kurş. 95 Oktan) (TL/lt)Motorin (Aytemiz Dizel) (TL/lt)Motorin (Aytemiz Optimum Dizel) (TL/lt)Kalorifer Yakıtı (TL/kg)Fuel Oil (TL/kg)

Adana

14,1914,3914,4211,5610,42

Adıyaman

14,2214,4214,4511,6010,45

Afyonkarahisar

14,2014,4114,4411,5610,42

Ağrı

14,2914,4914,5211,6310,48

Amasya

14,2114,4214,4511,5710,42

Ankara

14,1214,3414,3711,5810,45

Antalya

14,2514,4514,4811,5310,39

Artvin

14,2314,4414,4711,5710,44

Aydın

14,1814,3914,4211,5210,38

Balıkesir

14,2014,4114,4411,5310,39

Bilecik

14,0814,2914,3211,5310,39

Bingöl

14,3514,5614,5911,6310,50

Bitlis

14,3814,6014,6311,6410,51

Bolu

14,0814,2914,3211,5310,39

Burdur

14,2614,4714,5011,5510,41

Bursa

14,0714,2914,3211,5610,39

Çanakkale

14,2114,4214,4511,5410,40

Çankırı

14,1314,3414,3711,5710,43

Çorum

14,2114,4214,4511,5510,43

Denizli

14,1814,3914,4211,5410,40

Diyarbakır

14,3314,5414,5711,6110,47

Edirne

14,1114,3214,3511,5410,41

Elazığ

14,2814,4514,4811,6110,47

Erzincan

14,2414,4514,4811,5710,44

Erzurum

14,2614,4714,5011,5810,45

Eskişehir

14,0914,3014,3311,5410,41

Gaziantep

14,2114,4114,4411,5610,42

Giresun

14,2214,4214,4511,7210,64

Gümüşhane

14,2114,4214,4511,6010,42

Hakkari

14,4014,6114,6411,7010,58

Hatay

14,1614,3714,4011,5410,40

Isparta

14,2714,4814,5111,5510,42

Mersin

14,1814,3814,4111,5610,43

İzmir

14,1314,3414,3711,5010,36

Kars

14,2714,4814,5111,6010,47

Kastamonu

14,2014,4114,4411,5710,43

Kayseri

14,2214,4214,4511,6010,47

Kırklareli

14,0614,2714,3011,5410,40

Kırşehir

14,1114,3214,3511,6110,47

Kocaeli

14,0514,2514,2811,5110,37

Konya

14,2314,4314,4611,6010,46

Kütahya

14,1914,4014,4311,5510,41

Malatya

14,2414,4414,4711,5910,46

Manisa

14,1714,3814,4111,5010,37

Kahramanmaraş

14,2014,4114,4411,5510,42

Mardin

14,3514,5514,5811,6110,48

Muğla

14,1914,4014,4311,5410,40

Muş

14,3714,5714,6011,6510,54

Nevşehir

14,2214,4214,4511,7110,46

Niğde

14,1914,4014,4311,5810,45

Ordu

14,1914,4014,4311,5510,42

Rize

14,2114,4214,4511,5410,41

Sakarya

14,0614,2714,3011,5110,38

Samsun

14,1714,3714,4011,5310,40

Siirt

14,3714,5714,6011,6410,51

Sinop

14,2014,4114,4411,5310,40

Sivas

14,1814,3914,4211,6110,47

Tekirdağ

14,0414,2514,2811,5310,39

Tokat

14,2014,4114,4411,5610,44

Trabzon

14,2214,4214,4511,5310,40

Tunceli

14,2514,4614,4911,6310,50

Şanlıurfa

14,2214,4314,4611,5810,45

Uşak

14,1814,3914,4211,5410,40

Van

14,4014,6014,6311,6710,54

Yozgat

14,1414,3514,3811,5710,44

Zonguldak

14,0814,2914,3211,5410,41

Aksaray

14,2114,4214,4511,5910,46

Bayburt

14,2414,4514,4811,5610,43

Karaman

14,2014,4114,4411,6010,47

Kırıkkale

14,1014,3014,3311,5710,44

Batman

14,3314,5314,5611,6310,50

Şırnak

14,3614,5714,6011,6410,51

Bartın

14,1014,3114,3411,5510,42

Ardahan

14,2514,4614,4911,5810,46

Iğdır

14,2714,4814,5111,6310,50

Yalova

14,0614,2714,3011,5210,38

Karabük

14,0914,3014,3311,5510,42

Kilis

14,2014,4014,4311,5510,42

Osmaniye

14,1714,3814,4111,5410,40

Düzce

14,0714,2814,3111,5210,39

 

 

OPET AKARYAKIT FİYATLARI

İlçeKDVKurşunsuz Benzin 95
(Ultra Force 95)		Motorin
(Ultra Force)		Motorin
(Eco Force)		GazyağıFuel OilYüksek Kükürtlü Fuel OilKalorifer Yakıtı
ARNAVUTKÖY(KDV'li)14.04 TL/LT14.28 TL/LT14.25 TL/LT13.26 TL/LT10.68.7311.48
AVCILAR(KDV'li)14.04 TL/LT14.28 TL/LT14.25 TL/LT13.26 TL/LT10.68.7311.48
BAĞCILAR(KDV'li)14.04 TL/LT14.28 TL/LT14.25 TL/LT13.26 TL/LT10.68.7311.48
BAHÇELİEVLER(KDV'li)14.04 TL/LT14.28 TL/LT14.25 TL/LT13.26 TL/LT10.68.7311.48
BAKIRKÖY(KDV'li)14.04 TL/LT14.28 TL/LT14.25 TL/LT13.26 TL/LT10.68.7311.48
BAŞAKŞEHİR(KDV'li)14.04 TL/LT14.28 TL/LT14.25 TL/LT13.26 TL/LT10.68.7311.48
BAYRAMPAŞA(KDV'li)14.04 TL/LT14.28 TL/LT14.25 TL/LT13.26 TL/LT10.68.7311.48
BEŞİKTAŞ(KDV'li)14.04 TL/LT14.28 TL/LT14.25 TL/LT13.26 TL/LT10.68.7311.48
BEYLİKDÜZÜ(KDV'li)14.04 TL/LT14.28 TL/LT14.25 TL/LT13.26 TL/LT10.68.7311.48
BEYOĞLU(KDV'li)14.04 TL/LT14.28 TL/LT14.25 TL/LT13.26 TL/LT10.68.7311.48
BÜYÜKÇEKMECE(KDV'li)14.04 TL/LT14.28 TL/LT14.25 TL/LT13.26 TL/LT10.68.7311.48
ÇATALCA(KDV'li)14.04 TL/LT14.28 TL/LT14.25 TL/LT13.26 TL/LT10.68.7311.48
ESENLER(KDV'li)14.04 TL/LT14.28 TL/LT14.25 TL/LT13.26 TL/LT10.68.7311.48
ESENYURT(KDV'li)14.04 TL/LT14.28 TL/LT14.25 TL/LT13.26 TL/LT10.68.7311.48
EYÜPSULTAN(KDV'li)14.04 TL/LT14.28 TL/LT14.25 TL/LT13.26 TL/LT10.68.7311.48
FATİH(KDV'li)14.04 TL/LT14.28 TL/LT14.25 TL/LT13.26 TL/LT10.68.7311.48
GAZİOSMANPAŞA(KDV'li)14.04 TL/LT14.28 TL/LT14.25 TL/LT13.26 TL/LT10.68.7311.48
GÜNGÖREN(KDV'li)14.04 TL/LT14.28 TL/LT14.25 TL/LT13.26 TL/LT10.68.7311.48
KAĞITHANE(KDV'li)14.04 TL/LT14.28 TL/LT14.25 TL/LT13.26 TL/LT10.68.7311.48
KÜÇÜKÇEKMECE(KDV'li)14.04 TL/LT14.28 TL/LT14.25 TL/LT13.26 TL/LT10.68.7311.48
MERKEZ(KDV'li)14.04 TL/LT14.28 TL/LT14.25 TL/LT13.26 TL/LT10.68.7311.48
SARIYER(KDV'li)14.04 TL/LT14.28 TL/LT14.25 TL/LT13.26 TL/LT10.68.7311.48
SİLİVRİ(KDV'li)14.04 TL/LT14.28 TL/LT14.25 TL/LT13.26 TL/LT10.68.7311.48
SULTANGAZİ(KDV'li)14.04 TL/LT14.28 TL/LT14.25 TL/LT13.26 TL/LT10.68.7311.48
ŞİŞLİ(KDV'li)14.04 TL/LT14.28 TL/LT14.25 TL/LT13.26 TL/LT10.68.7311.48
ZEYTİNBURNU(KDV'li)14.04 TL/LT14.28 TL/LT14.25 TL/LT13.26 TL/LT10.68.7311.48

 

İlçeKDVKurşunsuz Benzin 95
(Ultra Force 95)		Motorin
(Ultra Force)		Motorin
(Eco Force)		GazyağıFuel OilYüksek Kükürtlü Fuel OilKalorifer Yakıtı
ADALAR(KDV'li)14.05 TL/LT14.3 TL/LT14.27 TL/LT13.26 TL/LT10.38.7311.48
ANADOLU_Y_MERKEZ(KDV'li)14.05 TL/LT14.3 TL/LT14.27 TL/LT13.26 TL/LT10.38.7311.48
ATAŞEHİR(KDV'li)14.05 TL/LT14.3 TL/LT14.27 TL/LT13.26 TL/LT10.38.7311.48
BEYKOZ(KDV'li)14.05 TL/LT14.3 TL/LT14.27 TL/LT13.26 TL/LT10.38.7311.48
ÇEKMEKÖY(KDV'li)14.05 TL/LT14.3 TL/LT14.27 TL/LT13.26 TL/LT10.38.7311.48
KADIKÖY(KDV'li)14.05 TL/LT14.3 TL/LT14.27 TL/LT13.26 TL/LT10.38.7311.48
KARTAL(KDV'li)14.05 TL/LT14.3 TL/LT14.27 TL/LT13.26 TL/LT10.38.7311.48
MALTEPE(KDV'li)14.05 TL/LT14.3 TL/LT14.27 TL/LT13.26 TL/LT10.38.7311.48
PENDİK(KDV'li)14.05 TL/LT14.3 TL/LT14.27 TL/LT13.26 TL/LT10.38.7311.48
SANCAKTEPE(KDV'li)14.05 TL/LT14.3 TL/LT14.27 TL/LT13.26 TL/LT10.38.7311.48
SULTANBEYLİ(KDV'li)14.05 TL/LT14.3 TL/LT14.27 TL/LT13.26 TL/LT10.38.7311.48
ŞİLE(KDV'li)14.05 TL/LT14.3 TL/LT14.27 TL/LT13.26 TL/LT10.38.7311.48
TUZLA(KDV'li)14.05 TL/LT14.3 TL/LT14.27 TL/LT13.26 TL/LT10.38.7311.48
ÜMRANİYE(KDV'li)14.05 TL/LT14.3 TL/LT14.27 TL/LT13.26 TL/LT10.38.7311.48
ÜSKÜDAR(KDV'li)14.05 TL/LT14.3 TL/LT14.27 TL/LT13.26 TL/LT10.38.73

11.48

Tayfun Altuntaş
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