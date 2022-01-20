Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları | 20 Ocak 2022 Perşembe güncel benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?

Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarında yaşanan değişim akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor. Türkiye'de de özellikle araç sahipleri fiyatlardaki değişim nedeniyle güncel benzin, motorin, LPG fiyatlarına internet arama motorlarında araştırıyorlar. Bu kapsamda 20 Ocak 2022 Perşembe güncel benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusunun cevabına haberimizde yer verdik. İşte güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...

20 OCAK 2022 PERŞEMBE GÜNCEL BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Benzinin litre fiyatı Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgilere göre Ankara'da 14,12 TL , İstanbul'da 14,05 TL, İzmir'de ise 14,13 TL'den satılıyor.

EPGİS'ten alınan bilgilere göre ise motorinin litre fiyatı Ankara'da ortalama 14,34 liradan, İstanbul'da 14,27 liradan, İzmir'de 14,34 liradan vatandaşlara satılıyor.

LPG'nin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 9,09 lira, İstanbul'da ortalama 9,05 lira ve İzmir'de ise 8,93 liradan satılıyor.

Öte yandan akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

GÜNCEL BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI

Opet ve Aytemiz'den alınan fiyatlara göre güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekildedir.

Not: Akaryakıt fiyatları istasyonlarda farklılık göstermektedir.

Diğer illerdeki akaryakıt fiyatlarını öğrenmek için tıklayınız.

AYTEMİZ AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyatları görmek için tıklayınız

İl Benzin (Aytemiz Optimum Kurş. 95 Oktan) (TL/lt) Motorin (Aytemiz Dizel) (TL/lt) Motorin (Aytemiz Optimum Dizel) (TL/lt) Kalorifer Yakıtı (TL/kg) Fuel Oil (TL/kg) Adana 14,19 14,39 14,42 11,56 10,42 Adıyaman 14,22 14,42 14,45 11,60 10,45 Afyonkarahisar 14,20 14,41 14,44 11,56 10,42 Ağrı 14,29 14,49 14,52 11,63 10,48 Amasya 14,21 14,42 14,45 11,57 10,42 Ankara 14,12 14,34 14,37 11,58 10,45 Antalya 14,25 14,45 14,48 11,53 10,39 Artvin 14,23 14,44 14,47 11,57 10,44 Aydın 14,18 14,39 14,42 11,52 10,38 Balıkesir 14,20 14,41 14,44 11,53 10,39 Bilecik 14,08 14,29 14,32 11,53 10,39 Bingöl 14,35 14,56 14,59 11,63 10,50 Bitlis 14,38 14,60 14,63 11,64 10,51 Bolu 14,08 14,29 14,32 11,53 10,39 Burdur 14,26 14,47 14,50 11,55 10,41 Bursa 14,07 14,29 14,32 11,56 10,39 Çanakkale 14,21 14,42 14,45 11,54 10,40 Çankırı 14,13 14,34 14,37 11,57 10,43 Çorum 14,21 14,42 14,45 11,55 10,43 Denizli 14,18 14,39 14,42 11,54 10,40 Diyarbakır 14,33 14,54 14,57 11,61 10,47 Edirne 14,11 14,32 14,35 11,54 10,41 Elazığ 14,28 14,45 14,48 11,61 10,47 Erzincan 14,24 14,45 14,48 11,57 10,44 Erzurum 14,26 14,47 14,50 11,58 10,45 Eskişehir 14,09 14,30 14,33 11,54 10,41 Gaziantep 14,21 14,41 14,44 11,56 10,42 Giresun 14,22 14,42 14,45 11,72 10,64 Gümüşhane 14,21 14,42 14,45 11,60 10,42 Hakkari 14,40 14,61 14,64 11,70 10,58 Hatay 14,16 14,37 14,40 11,54 10,40 Isparta 14,27 14,48 14,51 11,55 10,42 Mersin 14,18 14,38 14,41 11,56 10,43 İzmir 14,13 14,34 14,37 11,50 10,36 Kars 14,27 14,48 14,51 11,60 10,47 Kastamonu 14,20 14,41 14,44 11,57 10,43 Kayseri 14,22 14,42 14,45 11,60 10,47 Kırklareli 14,06 14,27 14,30 11,54 10,40 Kırşehir 14,11 14,32 14,35 11,61 10,47 Kocaeli 14,05 14,25 14,28 11,51 10,37 Konya 14,23 14,43 14,46 11,60 10,46 Kütahya 14,19 14,40 14,43 11,55 10,41 Malatya 14,24 14,44 14,47 11,59 10,46 Manisa 14,17 14,38 14,41 11,50 10,37 Kahramanmaraş 14,20 14,41 14,44 11,55 10,42 Mardin 14,35 14,55 14,58 11,61 10,48 Muğla 14,19 14,40 14,43 11,54 10,40 Muş 14,37 14,57 14,60 11,65 10,54 Nevşehir 14,22 14,42 14,45 11,71 10,46 Niğde 14,19 14,40 14,43 11,58 10,45 Ordu 14,19 14,40 14,43 11,55 10,42 Rize 14,21 14,42 14,45 11,54 10,41 Sakarya 14,06 14,27 14,30 11,51 10,38 Samsun 14,17 14,37 14,40 11,53 10,40 Siirt 14,37 14,57 14,60 11,64 10,51 Sinop 14,20 14,41 14,44 11,53 10,40 Sivas 14,18 14,39 14,42 11,61 10,47 Tekirdağ 14,04 14,25 14,28 11,53 10,39 Tokat 14,20 14,41 14,44 11,56 10,44 Trabzon 14,22 14,42 14,45 11,53 10,40 Tunceli 14,25 14,46 14,49 11,63 10,50 Şanlıurfa 14,22 14,43 14,46 11,58 10,45 Uşak 14,18 14,39 14,42 11,54 10,40 Van 14,40 14,60 14,63 11,67 10,54 Yozgat 14,14 14,35 14,38 11,57 10,44 Zonguldak 14,08 14,29 14,32 11,54 10,41 Aksaray 14,21 14,42 14,45 11,59 10,46 Bayburt 14,24 14,45 14,48 11,56 10,43 Karaman 14,20 14,41 14,44 11,60 10,47 Kırıkkale 14,10 14,30 14,33 11,57 10,44 Batman 14,33 14,53 14,56 11,63 10,50 Şırnak 14,36 14,57 14,60 11,64 10,51 Bartın 14,10 14,31 14,34 11,55 10,42 Ardahan 14,25 14,46 14,49 11,58 10,46 Iğdır 14,27 14,48 14,51 11,63 10,50 Yalova 14,06 14,27 14,30 11,52 10,38 Karabük 14,09 14,30 14,33 11,55 10,42 Kilis 14,20 14,40 14,43 11,55 10,42 Osmaniye 14,17 14,38 14,41 11,54 10,40 Düzce 14,07 14,28 14,31 11,52 10,39

OPET AKARYAKIT FİYATLARI

İlçe KDV Kurşunsuz Benzin 95

(Ultra Force 95) Motorin

(Ultra Force) Motorin

(Eco Force) Gazyağı Fuel Oil Yüksek Kükürtlü Fuel Oil Kalorifer Yakıtı ARNAVUTKÖY (KDV'li) 14.04 TL/LT 14.28 TL/LT 14.25 TL/LT 13.26 TL/LT 10.6 8.73 11.48 AVCILAR (KDV'li) 14.04 TL/LT 14.28 TL/LT 14.25 TL/LT 13.26 TL/LT 10.6 8.73 11.48 BAĞCILAR (KDV'li) 14.04 TL/LT 14.28 TL/LT 14.25 TL/LT 13.26 TL/LT 10.6 8.73 11.48 BAHÇELİEVLER (KDV'li) 14.04 TL/LT 14.28 TL/LT 14.25 TL/LT 13.26 TL/LT 10.6 8.73 11.48 BAKIRKÖY (KDV'li) 14.04 TL/LT 14.28 TL/LT 14.25 TL/LT 13.26 TL/LT 10.6 8.73 11.48 BAŞAKŞEHİR (KDV'li) 14.04 TL/LT 14.28 TL/LT 14.25 TL/LT 13.26 TL/LT 10.6 8.73 11.48 BAYRAMPAŞA (KDV'li) 14.04 TL/LT 14.28 TL/LT 14.25 TL/LT 13.26 TL/LT 10.6 8.73 11.48 BEŞİKTAŞ (KDV'li) 14.04 TL/LT 14.28 TL/LT 14.25 TL/LT 13.26 TL/LT 10.6 8.73 11.48 BEYLİKDÜZÜ (KDV'li) 14.04 TL/LT 14.28 TL/LT 14.25 TL/LT 13.26 TL/LT 10.6 8.73 11.48 BEYOĞLU (KDV'li) 14.04 TL/LT 14.28 TL/LT 14.25 TL/LT 13.26 TL/LT 10.6 8.73 11.48 BÜYÜKÇEKMECE (KDV'li) 14.04 TL/LT 14.28 TL/LT 14.25 TL/LT 13.26 TL/LT 10.6 8.73 11.48 ÇATALCA (KDV'li) 14.04 TL/LT 14.28 TL/LT 14.25 TL/LT 13.26 TL/LT 10.6 8.73 11.48 ESENLER (KDV'li) 14.04 TL/LT 14.28 TL/LT 14.25 TL/LT 13.26 TL/LT 10.6 8.73 11.48 ESENYURT (KDV'li) 14.04 TL/LT 14.28 TL/LT 14.25 TL/LT 13.26 TL/LT 10.6 8.73 11.48 EYÜPSULTAN (KDV'li) 14.04 TL/LT 14.28 TL/LT 14.25 TL/LT 13.26 TL/LT 10.6 8.73 11.48 FATİH (KDV'li) 14.04 TL/LT 14.28 TL/LT 14.25 TL/LT 13.26 TL/LT 10.6 8.73 11.48 GAZİOSMANPAŞA (KDV'li) 14.04 TL/LT 14.28 TL/LT 14.25 TL/LT 13.26 TL/LT 10.6 8.73 11.48 GÜNGÖREN (KDV'li) 14.04 TL/LT 14.28 TL/LT 14.25 TL/LT 13.26 TL/LT 10.6 8.73 11.48 KAĞITHANE (KDV'li) 14.04 TL/LT 14.28 TL/LT 14.25 TL/LT 13.26 TL/LT 10.6 8.73 11.48 KÜÇÜKÇEKMECE (KDV'li) 14.04 TL/LT 14.28 TL/LT 14.25 TL/LT 13.26 TL/LT 10.6 8.73 11.48 MERKEZ (KDV'li) 14.04 TL/LT 14.28 TL/LT 14.25 TL/LT 13.26 TL/LT 10.6 8.73 11.48 SARIYER (KDV'li) 14.04 TL/LT 14.28 TL/LT 14.25 TL/LT 13.26 TL/LT 10.6 8.73 11.48 SİLİVRİ (KDV'li) 14.04 TL/LT 14.28 TL/LT 14.25 TL/LT 13.26 TL/LT 10.6 8.73 11.48 SULTANGAZİ (KDV'li) 14.04 TL/LT 14.28 TL/LT 14.25 TL/LT 13.26 TL/LT 10.6 8.73 11.48 ŞİŞLİ (KDV'li) 14.04 TL/LT 14.28 TL/LT 14.25 TL/LT 13.26 TL/LT 10.6 8.73 11.48 ZEYTİNBURNU (KDV'li) 14.04 TL/LT 14.28 TL/LT 14.25 TL/LT 13.26 TL/LT 10.6 8.73 11.48