Güncel fındık fiyatları 7 Aralık 2021 | Düzce fındık fiyatları 7 Aralık 2021

Türkiye'de çay soflarında eksik olmayan fındık, tüketicinin eline geçmeden önce birçok işlemden geçmekte. Toplamasının zahmeti ayrı olan fındığın, yemesi çok keyifli. Vatandaşlar son günler arama motorlarında güncel fındık fiyatlarına göz atıyor. Bizler de haberimizde "Güncel fındık fiyatları 2021 | Düzce fındık fiyatları 2021" konu başlıklarına yer verdik. İşte il, ilçe güncel fındık fiyatları...

GÜNCEL FINDIK FİYATLARI 2021 | DÜZCE FINDIK FİYATLARI 2021

Fındık fiyatları il ve ilçelere göre değişiklik gösterebiliyor ancak, genel ortalamaya göre fındık fiyatları 20 ila 27 lira arasında tüketiciye sunuluyor.

Akçakoca – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 26.50 TL

Çarşamba – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 26.50 TL

Düzce – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 26.50 TL

Fatsa – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 27.00 TL

Giresun – En düşük: 26.50 TL / En yüksek: 27.50 TL

Kocaeli – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 26.50 TL

Ordu – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 27.00 TL

Sakarya – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 27.00 TL

Samsun – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 26.50 TL

Trabzon – En düşük: 25.25 TL / En yüksek: 26.50 TL

Terme – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 27.00 TL

Ünye – En düşük: 25.75 TL / En yüksek: 27.00 TL

Zonguldak – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 26.50 TL

TMO – En düşük: 25.50 TL / En yüksek: 27.00 TL

FINDIĞIN SAĞLIĞA FAYDALARI

Yağ (oleik asit çoğunlukta olmak üzere), protein, karbonhidrat, vitaminler (vitamin E), mineraller, diyabetik lifler, fitosterol (beta- sitosterol) ve anitoksidant fenoliklerin özel bileşimleri nedeniyle insan beslenmesi ve sağlığı açısından fındık, kuruyemiş çeşitleri arasında önemli bir konuma sahip bulunmaktadır.

Fındığın besleyici ve duyumsal özellikleri, onu gıda ürünleri için benzersiz ve ideal bir malzeme haline getirmektedir. % 60,5 oranında yağ içerdikleri için fındıklar iyi birer enerji kaynaklarıdır.

Birçok araştırmacı, fındık tüketiminin insan beslenmesi üzerine olumlu etkileri olduğunu söylemiştir. Bu etkiler, tekli ve çoklu doymamış yağ asidi (% 82,8 oleik ve % 8,9 linoleik) bakımından zengin olan fındık lipitlerinin yağlı asit profiliyle ilgili olabilir.

Araştırmalar göstermiştir ki doymuş yağ oranının düşük ve tekli doymamış yağ oranının (MUFA) yüksek olduğu beslenme çeşitleri kan lipiti düzeyinin kontrolünde etkili olmaktadır; benzer bir sonuç, koroner kalp rahatsızlığı (CHD) riskinde de olumlu bir etken olabilir. Ayrıca (fındık yağında yüksek oranda bulunan) tekli doymamış yağ oranıyla zenginleştirilmiş beslenme çeşitleri CHD vakalarının azlığı, tansiyon düşüklüğü, toplam kolesterol dengesinde düşüklük, lipoprotein yoğunluğunun (LDL) azaltımı veya tersinin çoğaltımı ve kan trigliserin değerinin düşmesi gibi insanlarda benzer, olumlu etkiler oluşturur.

E vitamini açısından bitkisel yağlardan sonra fındık en iyi ikinci kaynaktır. E vitamini çözülebilir bir lipit fenolik antioksidandır. Fenoliklerin antioksidan aktiviteleri, hidrojen atomlarını bağımsız köklere dönüştürme özelliğinden kaynaklanır. Bu bileşimler bağımsız kökler oluşturabileceği için, diyabetik hastalarda, kanser ve atherosclerosis önlemede potansiyelleri olduğuna inanılmaktadır. E vitamininin antioksidan görevi ve koroner kalp rahatsızlığı ve kanserle olan ilişkisinden dolayı, fındık ve fındık ürünlerini de içeren doğal gıda maddelerine tüketici ve sanayi tarafından olan ilgi artmaktadır.

Her gün sadece 25-30 gr fındık yemek, günlük E vitamini ihtiyacının 100%' ünü karşılamaktadır. Son zamanlarda yapılan araştırmalar göstermiştir ki fındıkta bol miktarda bulunan beta- sitosterol maddesi kolesterolü düşürmek ve kanser (kolon, prostat, göğüs) gibi pek çok hastalığı önlemekte önemli bir rol oynayabilmektedir. Bu husus tümör büyümesini engelleme ve apoptosis uyarımı içinde geçerlidir. Ayrıca, kalsiyum, magnezyum, fosfor ve potasyum başta olmak üzere fındıklar iyi birer mineral kaynağıdır. Tansiyonun dengelenmesinin yanı sıra, sodyum bakımından düşük fakat mineraller bakımından oldukça cömert olan fındığın kemik gelişimi ve sağlığı açısından da önemi büyüktür. Bu minerallerin sağlık açısından olumlu etkileri iyi bilinmektedir.

Fındık ayrıca tüm gerekli amino asitleri ve en gerekli mineralleri de içermektedir. Fındık cystine ve methionine bakımından düşük olan baklagil kökenli gıdalarla birlikte protein kaynağı olarak kullanılabilmektedir. Daha önce de belirtildiği üzere, doğal antioksidanlar bakımından fındık iyi bir kaynaktır. Bu, fındığın ve fındık mamullerinin nutraceutical potansiyelini işaret etmektedir. Sonuç olarak, fındık, günlük dengeli beslenmede hayati bir besin ve katkı maddesidir ve kalp sağlığı açısından da en faydalı nutraceutical maddedir. Günde bir avuç fındık yemek, sizi yukarıda bahsi geçen birçok hastalıktan koruyabilir.

kaynak: FTG

FINDIĞIN ZARARLARI

Fındık, yağ ve besin değerinden oldukça yüksek olduğu için günde 1 avuçtan fazla tüketilmesi önerilmiyor. Faydaları saymakla bitmeyen fındığın zararı en çok kilo problemi yaşayanlara yansıyor. Aynı şekilde yüksek tansiyon hastalarının da günde bir avuç fındık tüketmesi öneriliyor. Aşırı tüketildiğinde ishal ve mide bulantısı gibi sorunlar meydana gelebilir.