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Güncel sigara fiyatları Ocak 2022 |Yılbaşı sigara zammı 4 Ocak 2022

Yeni yıl, zammı da beraberinde getirdi. Sigaraya da uğrayan fiyat değişikliği vatandaşa "Güncel sigara fiyatları Ocak 2022 |Yılbaşı sigara zammı 4 Ocak 2022" konu başlıklarını merak ettirdi. İşte detaylar...

Güncel sigara fiyatları Ocak 2022 |Yılbaşı sigara zammı 4 Ocak 2022

Yılbaşı itibarıyla çeşitli ürünlere yapılan zamlar, sigara fiyatlarını da vurdu. Vatandaşlar yapılan zam açıklaması ardından Twitter'da "sigara" etiketi altında buluştu. Çeşitli esprilerin de döndüğü etiket, kısa süre içerisinde gündem listesinde yerini aldı. Bizler de haberimizde "Güncel sigara fiyatları Ocak 2022 |Yılbaşı sigara zammı 4 Ocak 2022" konu başlıklarının detaylarına yer verdik.

Güncel sigara fiyatları Ocak 2022 |Yılbaşı sigara zammı 4 Ocak 2022

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI OCAK 2022 |YILBAŞI SİGARA ZAMMI 4 OCAK 2022

ÖTV'deki artış yüzde 47 oldu. Bununla birlikte, sigarada paket başına 0,4851 TL olan vergi 0,7150 TL seviyesine çıktı. Paket başına 9,766 TL olan vergi de 14,394 TL’ye çıkarken bu artış asgari maktu vergi sınır fiyatını paket başına 15,50 TL’den 22,85 TL’ye yükseltti. 

Güncel sigara fiyatları Ocak 2022 |Yılbaşı sigara zammı 4 Ocak 2022

 

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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