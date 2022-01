Güncel votka fiyatları 2022 | Votka fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte fiyat listesi...

Votka fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusu şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arsında yerini aldı. İşte güncel votka fiyatları...

Özel günler ve yılbaşında çokça tüketilen votka çeşitlerinin 2022 yılı fiyatları belli oldu. İşte 35'likten 450'lik votkalara kadar tüm votkaların fiyatları...

VOTKA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Absolut Votka Fiyatları 2022; 35’lik Absolut Votka 119 TL, 50’lik Absolut Votka 167,50 TL, 70’lik Absolut Votka 219 TL, 100’lik Absolut Votka 309 TL, 175’lik Absolut Votka 309 TL, 450’lik Absolut Votka 1.550 TL, 70’lik Absolut Mandrin Votka 219 TL, 70’lik Absolut Vanilia Votka 219 TL, 70’lik Absolut Extrakt Votka 219 TL,150’lik Absolut Elyx Votka 970 TL, 300’lik Absolut Elyx Votka 1.990 TL, 450’lik Absolut Elyx Votka 3.300 TL olarak açıklanmıştır.

İstanblue Votka Fiyatları 2022; 35 cl İstanblue Votka 75,50 TL, 50 cl İstanblue Votka 100 TL, 70 cl İstanblue Votka 137 TL, 100 cl İstanblue Votka 194 TL olarak açıklanmıştır.

İstanblue (Karpuz Kavun, Yeşil Elma, Portakal) Güncel Votka Fiyatları 2022; 52’lik İstanblue kavun, karpuz, yeşil elma, portakal votka fiyatı 84 TL olarak açıklanmıştır.

Smirnoff North Votka Fiyatı 2022; 70’lik Smirnoff North votka fiyatı 155 TL olarak açıklanmıştır.

Luksusowa Votka Fiyatı 2022; 35'lik Luksusowa Votka 78 TL, 70’lik Luksusowa Votka votka fiyatı 147,5 TL olarak açıklanmıştır.

Wyborowa Votka Fiyatı 2022; 35'lik Wyborowa votka 79 TL, 50'lik Wyborowa votka 105 TL, 70’lik Wyborowa votka 145 TL, 100'lük Wyborowa votka fiyatı 199 TL olarak açıklanmıştır.

Smirnoff Espresso/Green Apple Votka Fiyatı 2022; 70’lik Smirnoff Espresso/Green Apple votka fiyatı: 184 TL olarak açıklanmıştır.

Smirnoff Yeni Votka Fiyatları 2022; 35 cl Smirnoff Votka 94,50 TL, 50 cl Smirnoff Votka 132 TL, 70 cl Smirnoff Votka 183 TL, 100 cl Smirnoff Votka 252,50 TL olarak açıklanmıştır.

Gilbey’s Votka Fiyatı 2022; 35’lik Gılbey’s Votka 75 TL, 70’lik Gilbey’s Votka 152 TL, 100’lik Gilbey’s Votka 192,50 TL olarak açıklanmıştır.

Polus Votka Fiyatı 2022; 35’lik Polus Platinium Votka 40 TL, 50’lik Polus Platinium Votka 55 TL, 70’lik Polus Platinium Votka 75 TL olarak açıklanmıştır.

Ketel One Votka Fiyatı 2022; 70’lik Ketel One votka fiyatı 330 TL, 150’lik Ketel One votka fiyatı 405 TL olarak açıklanmıştır.

Bazooka Votka Fiyatı 2022; 35 cl Bazooka Votka 73,50 TL, 50 cl Bazooka Votka 94,50 TL, 70 cl Bazooka Votka 130 TL, 100 cl Bazooka Votka 182,50 TL olarak açıklanmıştır.

Finlandia Votka Fiyatı 2022; 35’lik Finlandia Votka 89 TL, 50’lik Finlandia Votka 170 TL, 100’lik Finlandia Votka 300 TL olarak açıklanmıştır.

Binboa Satsuma Votka Fiyatı 2022; 70’lik Binboa Satsuma votka fiyatı: 137 TL olarak açıklanmıştır.

Binboa Votka Fiyatı 2022; 35’lik Binboa Votka 81,50 TL, 70’lik Binboa Votka 152 TL, 100’lik Binboa Votka 211,50 TL, 70’lik Binboa Mojito Votka 127 TL olarak açıklanmıştır.