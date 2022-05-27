Güncel zamlı sigara fiyatları 27 Mayıs 2022 | Sigaraya ÖTV zammı 27 Mayıs 2022
Resmi Gazete'de yayımlanan sigara fiyatlarındaki ÖTV zammı duyurusunun ardından Güncel zamlı sigara fiyatları 27 Mayıs 2022 | Sigaraya ÖTV zammı 27 Mayıs 2022 konu başlıkları merak konusu oldu.
Resmi Gazete’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 27 Mayıs 2022 tarihi itibariyle aralık ayı sonuna kadar sigara, alkollü içkiler ve içeceklerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) asgari maktu tutarları değiştirildiği duyuruldu. Bunun hemen ardından Güncel zamlı sigara fiyatları 27 Mayıs 2022 | Sigaraya ÖTV zammı 27 Mayıs 2022 konu başlıkları merak konusu oldu.
GÜNCEL ZAMLI SİGARA FİYATLARI 27 MAYIS 2022 | SİGARAYA ÖTV ZAMMI 27 MAYIS 2022
Yeni yılda da alkol ve tütün ürünleri için yüzde 47 zam gelirken, 27 Mayıs 2022 tarihi itibariyle sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu. Sigarada ise maktu vergi paket başına 8 kuruş. Aynı şekilde zammın ne kadarının fiyata yansıyacağı firmaların kararı olacak.
Resmi Gazete'de aktarılan bilgiye göre; sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV oranı arttırıldı. Buna göre alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 olurken, bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi.
Rakının litresine yapılan 120 liralık artış en yaygın tüketilen 70’lik rakıda 55 liralık zamma tekabül ediyor. Zammın ne kadarının fiyata yansıtılacağını ise satıcı firmalar belirleyecek. Bu artışın ardından 70’lik rakı fiyatının 271 lirası ÖTV olacak.
SİGARANIN ZARARLARI
- Genel olarak bulunduğunuz ortamlarda kötü ve ağır koku yayılır.
- Cildiniz bozulacağından cilt karalığı ve yaşlı gösterme belirtileri başlar.
- Dişleriniz kirli ve pis görünümlü olmakla beraber, dişeti hastalıkları baş gösterecektir.
- Ağız ve yutakta tat alma eksikliği başlar ve kanser riski artar.
- Gırtlak ve nefes borusunda iltihaplanma, ses tellerinin zarar göstermesinden başka kansere yakalanma ihtimali fazlalaşır.
- Kalp ve damarların görmüş olduğu zarar ve tahribattan dolayı kalp krizi damar tıkanıklığı, tansiyon yükselmesi gibi sakıncalar ortaya çıkar.
- Beyinde felç, ileri yaşta bunama (Alzheimer) görülür. Her nefeste 50bin hücrenin ölümüne sebep olur.
- Gözlerde katarakt ve ileri yaşta körlük meydana gelir.
- Burunda koku alma duygusu azalır.
- Akciğerlerde kansere yakalanma, Bronşit ve amfizem gibi rahatsızlıklar meydana gelir.
- Mide ve yemek borusunda karama, ülser ve kanser oluşumunu fazlalaşır.
- Pankreas kanseri riski artar.
- Rahim ve yumurtalıkta kısırlık, çocuk düşürme, sakat ve eksik doğum, erken menopoz, rahim kanseri gibi tehlikeler oluşur.
- Testisler ve cinsel organlarda iktidarsızlık, ereksiyonda azalma, döllenme yetersizliği, kalıtımsal bozukluklar meydana gelir.
- İdrar kesesinde mesane kanseri meydana gelir.
- Ellerde, parmaklarda sararma, tırnaklarda, zayıflama görülür.
- Kemik ve iskeletlerde kemik erimesi meydana gelir.
- Kol ve bacak damarlarında çeşitli hastalıklar oluşur.
- Kılcal damarlar, el ve ayaklardan başlayarak, kol ve bacaklara kadar tıkanıp bu organların kesilmesine (Burger hastalığı) kadar varan hastalıklar oluşur.
- Vücutta, yorgunluk, uykusuzluk, ruhsal gerilim, stres, performans düşüklüğü, reflekslerde azalma oluşur.
- Anne ve baba mirası olarak; Sigara içen babaların, çocuklarında kanseri önleyen gençliği yok olmaktadır. Hamileliğinde sigara içen hanımların bebekleri %10-15 eksik kilolu doğdukları gibi zeka eksiklikleri de görülür.
- Burunda koku alma duygusu azalır.
Sigara içilmesi, solunum yollarını örten koruyucu yapı ve hücreleri bozarak akciğerlerin her türlü zarara açık hale gelmesine yol açıyor.
Sigara içilirken çekilen nefes ile beraber sigaranın dumanı ve sigara içerisinde bulunan zararlı kimyasal maddeler doğrudan akciğerlere çekilir.
Bundan nedenle sigara içilmesine bağlı olarak en çok rahatsızlık akciğerlerde görülmektedir.
Sigaranın içinde bulunan kimyasal maddeler akciğer rahatsızlıklarına yol açmakta olup, sigaranın akciğerlere verdiği en büyük hastalık akciğer kanseridir.
- Akciğer kanseri
- Ağız kanseri
- Burun kanseri
- Dudak kanseri
- Boğaz kanseri
- Gırtlak kanseri
- Yemek borusu kanseri
- Mesane kanseri
- Böbrek kanseri
- Karaciğer kanseri
- Mide kanseri
- Pankreas kanseri
Sigara tütününün içinde bulunan madde türleri şöyledir:
- Kansere yol açan maddeler
- Kanseri ilerletenler
- Zehirli maddeler
- Uyarıcılar, zevk vericiler
- Aromatik maddeler
Sigaranın Neden Olduğu Hastalıklar
- Bağımlılık: Nikotin maddesinin bağımlılık yaratıcı özelliği eroininkine çok benzer.
- Sırt ve Bel Ağrısı: Sigara içmek, belle ilgili hastalıkların tedavisini engelleyen yegne faktörlerden biridir. Bunun yanında normal insanlarda da zaman zaman şiddetli sırt ve bel ağrılarına yol açabilir. Bunun nedeni, sigara içen kişilerde vücudun, omurilikteki disklere çok zayıf miktarda oksijen göndermesidir.
- Prostat Kanseri: Sigara içmek bütün bu tarz kanser türlerinin %40'ının nedenidir.
- Göğüs Kanseri: Sigara içen kadınlar içmeyenlere göre %75 daha fazla göğüs kanserine yakalanma riski taşır.
- Rahim Kanseri: Sigara içen kadınlar içmeyenlere göre 4 kat daha fazla rahim kanserine yakalanma riski taşır.
- Çocukluk Solunum Problemleri: Annesi ya da babası sigara içen çocuklar 6 kat daha fazla solunum yolu hastalıklarıyla karşılaşma riski taşır. (Soğuk algınlığı, kulak iltihapları, bronşit, bademcik problemleri, astım ve de zatüre 'ki bazen ölüme bile yol açar')
- Şeker Hastalığı: Sigara içmek, vücudun insülün salgılama yeteneğini zamanla yok eder. Bu da şeker hastalığına yol açar.
- İlaca Karşı Bağışıklık - Sigara içenler belli bir ilacın etkili olması için çok daha büyük dozlarda o ilacı kullanmak zorunda kalır.
- Kulak Enfeksiyonları: Sigara içenlerin çocuklarının oititis hastalığına yakalanma riskleri vardır.
- Emphysema: Bu hastalığın yol açtığı ölümlerin %85'i sigara yüzünden olur. (ciğerlerdeki alveoller zamanla esnekliğini kaybeder. İlerleyen safhalarda, yoğun bir biçimde solunum zorluğu olur ve hasta solunum makinesine bağlanmak zorunda kalır.)
- Boğaz Kanseri: Boğaz kanseri vakalarının %80'ine sigara yol açar.
- Mide Kanseri: Sigara içenlerin mide veya bağırsak kanserine yakalanma riski içmeyenlere göre 2 kat daha fazladır.
- Kalp Hastalıkları: Sigara içenlerin kalp krizine yakalanma riski içmeyenlere göre 4 kat daha fazladır.
- Kısırlık: Çiftlerden sadece birinin sigara içmesi çocuk olmaması riskini 3 kat arttırır.
- Kangren: Akciğerler verimsizleştiği için, vücuda çok az oksijen yayılır. İnsan vücudu, bu çok az miktardaki oksijeni mecburen iç organlara dağıtmak zorunda kalır. Bundan dolayı kalbe en uzak kısımlar olan parmak uçlarından itibaren hücreler süratle zincirleme olarak ölür. Çoğu zaman kollar ya da bacaklar kesilebilir.
- Karaciğer Kanseri: Karaciğer kanseri vakalarının % 80'i sigara yüzünden olur.
- Gırtlak Kanseri :Günde 25 tane sigara içiyorsanız 30 kat daha fazla gırtlak kanserine yakalanma riski taşırsınız. Bu da ilk başlarda konuşma zorluğu ilerleyen safhalarda tamamen konuşamamaya sebebiyet verir.
- Erken Doğum ve Bebeğin Hafif Doğması: Günde sadece 5 tane sigara içen hamile bir kadının erken doğum yapması ya da oldukça küçük ve de sağlıksız bir bebek doğurma riski inanılmaz boyutlardadır.
- Ağız Kanseri: Ağız kanseri vakalarının tamamına sigara yol açar.
- Menopoz: Sigara içen kadınlarda beklenenden 5-10 yıl daha erken menopoz görülür. Bu da kemiklerin erkenden incelmesine ve de erimesine neden olur.
- Yemek Borusu Kanseri: Bu kanserden ölenlerin hemen hemen hepsi sigara içtikleri için ölmüşlerdir.
- Erken Yaşlanma :Düzenli bir şekilde sigara içilmesi, deri yapısını bozar, kırışıklıklara yol açar. Bunun yanında dişler sararır ve de kararır, tırnaklar sağlıksızlaşır.
- İyileşme Zorluğu: Sigara içenlerin yaraları çok daha zor kapanır. Bunun yanında ameliyat sonrası yaralarının iyileşmeme olasılıkları vardır.
- Diş Kaybı: Sigara içmek diş kayıplarında önemli bir faktördür.