GÜNCELLEME 2 - Bursa'da otoyolda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 16 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Osmangazi ilçesi Çağlayan mevkisinde, İstanbul'dan Aydın'ın Didim ilçesine giden Ş.K. idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 34 KM 4008 plakalı otobüs devrildi.



Otobüsün muavini Selçuk Ergün yaşamını yitirdi.



Otobüs şoförü Ş.K. ile 15 yolcunun yaralandığı kazadan ikinci şoför ve diğer 15 yolcu yara almadan kurtuldu.



Kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis, polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Otobüs şoförü Ş.K, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şoför, tutuklandı.

Öte yandan, kaza anı, otoyoldaki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, otoyolda hızla seyreden otobüsün köprü yapımı için daraltılan yolun kenarındaki beton bariyerlere çarparak devrildiği görülüyor.

Kaynak: AA