GÜNCELLEME 3 - Uludağ'da çatıdaki kar kütlesi vatandaşların üzerine düştü

BURSA (AA) - Uludağ'da bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altından çıkarılan 6 kişi, tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, PTT Uludağ Tesisleri'nin metal malzemeden yapılmış üç bölümden oluşan çatısındaki kar kütlelerinden bir kısmı yere düştü.

Çatının birinci bölümündeki karların iki kişinin üzerine düştüğünü gören çevredekiler yardıma koştu. Çatının orta bölümündeki kütle de bu olayın hemen ardından yere düşerek kurtarmak için koşan 4 kişinin kar altında kalmasına neden oldu.

Kar altında kalan 6 vatandaşın kurtarılması için bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile özel arama kurtarma birliklerinden ekipler, sağlık görevlileri gönderildi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, ekiplerce çıkarılan 6 kişinin, Bursa'daki sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındığını bildirdi.

Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan Yağmur Bingöllü (22), Ahmet Avdan (26) ve Ercan Sagın (30), Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Mustafa Bakkal (23) ve Melike Çevik (21) ile ismi öğrenilemeyen bir vatandaşın tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.

Kar altında kalan vatandaşların bir tur grubu ile geldiği öğrenildi. Olayın, 19 kişilik tur grubunun Uludağ gezintisi sırasında yaşandığı belirtildi.

Öte yandan, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları tamamlandı. İş makinesi yardımıyla toprak zemine kadar ulaşan ekipler, herhangi bir kimseye rastlamadı.

Binanın bir bölümünün çatısında kalan kar kütlesi ise görevliler tarafından kontrollü şekilde temizlendi.

- "Bölgede alınması gereken tedbirler tekrar gözden geçirilecek"

Bölgede incelemelerde bulunan Bursa Valisi Yakup Canbolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin her ihtimale karşı mevcut kar kütlelerini kontrol ederek olay yerindeki kar birikintisini kaldırmaya çalıştığını aktardı.

Büyük bir kazanın, ciddi zarar görmeden atlatıldığını belirten Canbolat, "Bu durum bize, havaların ısınmasıyla birlikte bölgede alınması gereken tedbirlerin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ve dikkat edilmesi gerektiğini göstermiş oldu. Buradaki işletmecilerle de yönetici arkadaşlarımızla da konuşup daha dikkatli ve tedbirli davranacağız." dedi.

Canbolat, önce iki, daha sonra 4 vatandaşın kar kütleleri altında kaldığını dile getirerek, Jandarma Arama Kurtarma ile AFAD ekiplerinin kısa sürede müdahale edip bu kişileri kurtardığını anlattı.

Herhangi bir kayıp başvurusunun olmadığı bilgisini paylaşan Vali Canbolat, "6 kişi olduğunu değerlendiriyoruz kar altında kalan, daha fazla olmadığını düşünüyoruz ama her ihtimale karşı garanti olsun diye bölgedeki kar yığınlarını tamamen temizlemeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA