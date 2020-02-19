GÜNCELLEME - Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Adreslerde yapılan aramada 68 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram esrar, 6 gram eroin, 6 uyuşturucu hap, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği ve 6 fişek ile hassas terazi ele geçirildi.



Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan T.S, M.K, M.S, H.M.T. ve Ö.K. adlı şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA