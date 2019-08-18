GÜNCELLEME - Bilecik'te kanyonda kaybolan kişi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Yenipazar ile İnhisar ilçeleri arasında bulunan Harmankaya Kanyonu'nda, aşırı yağıştan suyun yükselmesi sonucu kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.



Alınan bilgiye göre, 2'si kadın 5 kişilik grup kanyona Yenipazar ilçesi tarafından girdi. Bu sırada başlayan aşırı sağanak nedeniyle kendilerine sığınacak bir yer bulan grup üyeleri, yağışın durmasını bekledi.



Yağmurun durmasıyla kanyonda ilerlemeye başlayan gruptakiler, Harmanköy çıkışına geldikleri sırada yükselen suya kapıldı.



Kendi imkanlarıyla sudan kurtulan gruptan Serpil Koç, Harmanköy'e gelerek yardım istedi. Bunun üzerine kanyona giden köylüler, mahsur kalan Alper Yıldızlar, Arda Eyyüpoğlu ve Gülşah Yağcıoğlu'nu kurtardı.



Daha sonra gruptan Ekrem Öztürk'ün kanyondan çıkmadığını fark eden arkadaşları, durumu yetkililere bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine giden jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, kaybolan Öztürk'ün bulunması için çalışma başlattı. Köylülerin de destek verdiği arama çalışmalarında Öztürk'ün cesedi, kaybolduğu yerin 300 metre ilerisinde kayalıkların arasında bulundu.





Kaynak: AA