GÜNCELLEME - Bursa'da makilik alanda yangın

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Hisardere Mahallesi Doruk mevkisindeki makilik alanda yangın çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin 11 arazözle yürüttüğü söndürme çalışmalarına vatandaşlar da su tankerleriyle destek verdi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında 2 hektar civarında makilik alanın zarar gördüğü belirtildi.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, İznik Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bektaş da yangın bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA