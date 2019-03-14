GÜNCELLEME - Bursa'da PTT şubesinden silahlı soygun

BURSA (AA) - Bursa'da bir PTT şubesinden silah tehdidiyle kasadaki yaklaşık 3 bin lirayı alıp kaçan şüpheli yakalandı.



Merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'ndeki PTT şubesine giren M.D (24), elindeki tabancayı gişe görevlisine doğrultup yere yatmasını istedi.

Daha sonra gişenin arkasına geçen soyguncu, kasadaki 3 bin liraya yakın parayı aldıktan sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi, parmak izi araştırması yaptı.

Kamera kayıtlarında şüphelinin soygunu gerçekleştirmeden 2 saat önce otomobilini olay yerinin iki sokak ilerisine park ettiğini, soygundan sonra da aracına binerek kaçtığını belirleyen ekipler, aracın plakasından M.D'nin adresini belirledi ve şüpheliyi evine yaya olarak giderken yakaladı.

M.D'nin aracında yapılan incelemede, oyuncak tabanca ile soygun esnasında giydiği mont ve eldivenler ele geçirildi.



Zanlının polise verdiği ifadede, soygunu borçlarından dolayı gerçekleştirdiğini, aldığı 3 bin 300 liradan 200 lira kaldığını söylediği belirtildi.



Bu arada, PTT şubesinin dışındaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, üzerinde kapüşonlu mont bulunan soyguncunun içeri girdiği, bir süre sonra ise dışarı çıkıp uzaklaştığı görülüyor.









Kaynak: AA