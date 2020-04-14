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GÜNCELLEME-Denizli'de hastaneden kaçan koronavirüs tanılı kişi yeniden tedavi altında

HASTANIN BULUNARAK HASTANEYE GETİRİLMESİ EKLENDİ

GÜNCELLEME-Denizli'de hastaneden kaçan koronavirüs tanılı kişi yeniden tedavi altında

DENİZLİ (AA) - Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanılı hasta, tedavi gördüğü hastanenin 2. katının penceresinden çarşafları birbirine bağlayarak kaçan kişi,ambulansla tekrar hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sarayköy ilçesinde ikamet eden ve koronavirüs şüphesi ile Denizli Devlet Hastanesinde izole edilmiş ünitede gözlem altına tutulan 38 yaşındaki Ufuk G'nin odasında olmadığını fark eden görevliler, durumu hastanedeki güvenlik görevlilerine bildirdi.

Hastanede yapılan araştırmada, Ufuk G'nin 2. kattaki odasının penceresinden çarşafları birbirine bağlayarak zemine indiğinin ve hastaneden kaçtığının tespit edilmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi.

Ekiplerce hastane çevresinde arama çalışması başlatıldı.

Polis ekiplerinden bulunması halinde hasta ile temas kurulmaması ve kendisinin özel kıyafetli 112 acil sağlık ekiplerine teslim edilmesi istendi.

Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesine gittiği belirlenen Ufuk G, ekipler tarafından bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ufuk G, ambulansla tekrar Denizli Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.



Kaynak: AA




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