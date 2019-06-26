GÜNCELLEME - Edirne’de düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı
Meriç ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucu 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandıÖLÜ VE YARALI SAYISI EKLENDİ
EDİRNE(AA) - Edirne’nin Meriç ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucunda 10 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Artezyen Caddesi’nde kimliği henüz tespit edilemeyen panelvan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda araç duvara çarptı.
Kazada 10 düzensiz göçmen öldü, 30 kişi yaralandı.
Edirne Valisi Ekrem Canalp olay yerine giderek bilgi aldı.
Kaynak: AA
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