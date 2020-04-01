GÜNCELLEME - Edirne'de mobilya mağazasında yangın

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesindeki bir mobilya mağazasında çıkan yangın 4 saat sonra kontrol altına alındı.

Keşan-İstanbul kara yolunun 2'nci kilometresindeki bir mobilya mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Alevler kısa sürede mağazanın büyük bir bölümünü ve üretim yapıldığı öğrenilen depo kısmını sardı.



Olay yerine sevk edilen Keşan Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Takviye olarak Uzunköprü ve Malkara'dan gelen itfaiye ekiplerinin de destek verdiği 4 saat süren müdehale sonucu alevler kontrol altına alındı.

Ekipler, mağazada soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA