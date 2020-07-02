GÜNCELLEME - Erzincan'da dere taştı, 3 ahır ve 1 evde hasar oluştu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da sağanak nedeniyle Kurt Deresi'nin taşması sonucu 3 ahır ile 1 evde hasar meydana geldi.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle Erzincan ile Üzümlü ilçesi arasındaki Kurt Deresi taştı. Taşkında, Günebakan köyündeki 3 ahır ile 1 evde hasar oluştu.

Derenin taşması sonucu Günebakan ve Çadırtepe köyleri ile Üzümlü ilçesine giden köy yolu ulaşıma kapandı.

Köye İl Afet Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) yanı sıra itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Erzincan AFAD Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri (DSİ) görevlilerinin köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmaları sürüyor.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş bölgede incelemelerde bulundu.

Günebakan köyünde ahırları zarar gören vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Makas, hasarın devlet tarafından en kısa sürede giderileceğini söyledi.

Bölgede zararın tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Erzincan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da akşam saatlerinde Günebakan köyü içinden geçen derede taşkın meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Taşkın sonucunda bölgede 3 boş ahır yıkılmıştır, herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiştir. Olayın ardından Erzincan İl Özel İdaresi, DSİ. 82. Şube Müdürlüğü ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edilerek gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine yönelik kolluk kuvvetlerince gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır."



Kaynak: AA