GÜNCELLEME - FETÖ'nün "mahrem imamı" Balıkesir'de yakalandı

BALIKESİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Beytepe Jandarma Okulu mahrem imamı", Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Sefa Çamlık Mahallesi'nde yol uygulaması yapan polis ekipleri, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında arama kararı bulunan, Türk Standartları Enstitüsünde şube müdürüyken ihraç edildiği ve FETÖ'nün "Beytepe Jandarma Okulu mahrem imamı" olduğu öğrenilen A.U'yu yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvalık Adliyesine sevk edilen A.U. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, A.U'nun Ayvalık'a deniz yolu ile yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma amacıyla gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekiplerin, gerekli bağlantıların tespiti ve deşifresine yönelik geniş kapsamlı çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA