GÜNCELLEME - İran seçimlerinde muhafazakarlar kesinleşen 253 sandalyenin 195'ini aldı

TAHRAN (AA) - İran 11. Dönem Meclis Seçimlerinde muhafazakarlar, kesinleşen 253 sandalyeden 195'ini alırken, reformistler 18 sandalyede kaldı.

İran Seçim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, toplam 208 seçim bölgesinden 171'inde sonuçlar netleşti.

İran medyasında yer alan haberlere göre muhafazakarlar kesinleşen 253 sandalyeden 195'ini alırken reformistler 18 ve bağımsızlar da 40 sandalye kazandı.

Başkent Tahran'daki sonuçların yarın açıklanacağı ve birçok bölgede seçimlerin ikinci tura kaldığı belirtildi.

Kaynak: AA