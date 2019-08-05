GÜNCELLEME - Kırklareli'nde gıda zehirlenmesi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düğünde yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye başvuran 70 kişi taburcu edildi.



Alınan bilgiye göre, Ahmetbey beldesinde düğünde yedikleri yemek sonrası bulantı ve kusma şikayeti yaşayan 70 kişi Lüleburgaz Devlet Hastanesine başvurdu.



Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, hastanedeki vatandaşları ziyaret ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok şükür bir problem görünmüyor ama toplu bir sıkıntı yaşanmış. Yemek numuneleri Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi." diye konuştu.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sami Saçkan ile Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç da hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı.

Geceyi hastanede geçiren 70 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, düğündeki yemeklerden numune alarak tahlile gönderdi.

Kaynak: AA